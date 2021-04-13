逢見梨花　百變小妖精

傳說中，有好多妖怪本領高強，仲可以變成不同模樣嚟迷惑人，繼而取人性命，又或者吸取男人嘅精氣！而喺日本AV界亦有好多擅長吸盡男人精力嘅小妖精，好似小巧巨乳妹逢見梨花就係其中最出色嘅一位。

廟細燈籠大

小弟因為工作關係，曾經同唔少日本AV女優見過面，發覺佢哋美艷迷人得嚟，體形小巧，好似小倉奈奈、周防雪子咁都生得細細粒，雖然兩位女優都已經引退，但係小巧女優仲有好多，包括今日同大家見面嘅逢見梨花。

今年21歲嘅佢青春嬌俏又可愛，五官輪廓都幾深，帶點混血兒感覺，但係佢就冇透過自己嘅血統。阿妹亦同大部分日本女仔一樣細細粒，身高僅得4呎9吋，體態嬌小而纖巧，但係廟細燈籠大，胸前對H Cup美巨乳體積驚人，更難得嘅係呈現出誘人嘅水滴形，加上質感軟彈適中，絕對係難得一見嘅極品靚波！

攻守俱宜

梨花擁有如此超高吸引力嘅外在美，所以被女優事務所發掘之後，就將佢交到AV大廠S1手上。不過，由於廠內已經有小島南呢位小巧又可愛嘅天后級女優在陣，令花妹始終都未能夠有突破性發展，更被安排到AV廠Madonna旗下。其實事務所咁做真係大錯特錯，因為M廠主打熟女系作品，搵當時只係20歲嘅梨花過去拍AV，真係錯晒囉！

後來，梨花轉以自由身發展，咁就啱晒喇，事關佢好鍾意嘗試扮演不同角色，尤其扮演動漫角色更係特別醒神同活潑。至於床上表現攻守俱宜，扮飢渴小妖精玩弄到男優欲仙欲死又得，而要佢畀雄赳赳嘅男優拋上拋落，任人魚肉又得，梨花慘烈嘅表情更係賺人熱淚，同時又激發起男人嘅原始慾望！

逢見梨花好鍾意騷自己嘅嬌小誘人身段，所以大家Click入佢嘅社交網，除咗可以得知有關佢嘅工作新消息，亦可以睇到好多阿妹嘅性感相，必定大飽眼福。

Profile

年齡：21歲

身高：4呎9吋

三圍：31H-21-31