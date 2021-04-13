內地掘金儲唔到錢？許靖韻唔使食穀種嗌好彩

歌手許靖韻（Angela）推出新EP《Step Forward》，當中《別為我好》成績很好，她以前多翻唱別人的歌，現在終有一首歌獲大家翻唱，令她大感安慰。過去大半年她留在內地工作，曾參加不同綜藝及音樂節目，如《蒙面唱將猜猜猜》及《嗨唱轉起來》，更曾與不少前輩合唱，包括張智霖、王祖藍、台灣歌手張韶涵等，令她倍感榮幸：「真係冇諗過可以同咁多前輩合作，好開心，呢段時間嘅經歷好豐富。」提到她與謝霆鋒、容祖兒、陳偉霆等師兄師姐一樣，成功打入內地市場，她自覺幸運，希望可以更努力，有更多工作機會。

問到返內地掘金可是收入大增？她說：「我差唔多係搵幾多使幾多，因為我喺北京有租地方住，雖然唔係好多錢，但相對地都使多咗，香港都有租Studio，所以2邊租地方負擔就會多咗，所以唔係話儲到好多錢，但唔使食穀種已經好好彩，又可以畀到少少錢屋企人。」

內地開工有思鄉病

她亦謂這是留在內地最長的一次，因疫情關係，中間未能返港，直到新年才能回來，坦言掛住家人：「大時大節我都會同佢哋視像，佢哋都好明白同支持我。（自己一個會孤獨？）一開始都有少少唔慣同孤獨，因為我係同屋企人住，屋企平時好嘈，但去到嗰邊自己一個人住就太寧靜，所以有少少唔慣，但過咗1、2個月有朋友，而且之前《創造101》大部分朋友都住喺北京，所以會成日約埋一齊出去玩，就好好多。」

同容穎賢只係好友

問到朋友可有乘機介紹內地男生給她？她說：「一齊玩一定會識到，可能大家都係同一個節目，傾嘅話題都好相似。」她又大讚內地男生OK，問到與香港男生有何不同？她說：「未試過同佢哋拍拖，但香港嘅男仔精明啲，內地男仔就豪爽啲，可能食飯習慣唔同，香港同朋友食飯係AA制，但內地係可能會請。」講到感情生活，問她之前與《全民造星》參賽者容穎賢傳緋聞？她即避談說：「係好朋友，依家專注做嘢為主。」又謂音樂以外，希望有機會拍電影及電視劇。

服裝：initial Fashion

場地：中環迷你酒店