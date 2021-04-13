夏天為男士帶嚟美乳同美腿，卻同時帶嚟濃濃嘅汗味，不過有人就話香汗淋漓嘅感覺，同樣係相當刺激。雖然呢種睇法未必個個認同，但係今次介紹嘅3套作品以汗水為主題，相信可以帶畀大家官能刺激。

做到爆汗

點為之激烈嘅性愛？由四仔片廠Porn Fidelity炮製嘅《Make 'Em Sweat #7》，話畀大家知做到爆汗就係激烈嘅證明。搵嚟著名四仔導演Kelly Madison執導，搵嚟Ryan Madison、Ashley Red、Rharri Rhound等青春迷人嘅脫星演出，其中20歲嘅Ashley Red最注目，絕對係全片嘅重點，事關佢純情嘅外表，卻擁有超強嘅戰意，每次埋身肉搏都去到盡，發揮出百分百嘅體能砌個你死我活，睇見佢爆汗嘅畫面超誘人！

熟女尋性福

熟女嘅慾望係咪零舍強烈？四仔名廠Elegant Angel相當認同，推出呢套性急又汗濕嘅作品《Amazing Big Tits! #7》，搵嚟巨乳熟女脫星Phoenix Marie、Velicity Von、Rebeca Linares等演出，每位都胸前偉大兼狂野奔放，雖然片長4粒鐘，不但冇悶場，睇見班熟女盡情發洩慾望，更係興奮無比。故事講呢班熟女雖然有對巨乳，但枯燥嘅生活令佢哋相當壓抑，因此佢哋便千方百計搵猛男曳曳，更深信性福係要靠自己嘅努力。

性愛假期

放假大家最喜歡做咩活動呢？呢套由Explicit Empire製作嘅《Penetration Vacation》，當中一班慾女話最佳度假活動就係瘋狂曳曳，不論喺任何場合同時間，都要砌到大汗疊細汗！搵嚟Rebecca Volpetti、Lilu Moon、Vicky Love以及Amirah等4位脫星演出，佢哋個個都會花盡心思，喺短時間內跟心儀男士盡情肉搏，其中Rebecca Volpetti嘅表現最狂放，唔單止喺酒店泳池瘋狂交戰，就連男鄰居都唔放過，搞到高潮迭起。

碟評

要曳曳到香汗淋漓，真係少啲體力都唔得，故此對《Amazing Big Tits! #7》嘅一眾熟女脫星嚟講，係個相當大嘅挑戰，不過見到佢哋忘我嘅演出，就知道佢哋為求肉體滿足，做到虛脫都唔怕。至於《Penetration Vacation》嘅密集性愛場面，更係極盡官能享受，尤其泳池交鋒一幕，絕對值得一睇再睇。講到最貼題，就係打正旗號做到成身汗嘅《Make 'Em Sweat #7》，想知有幾激？咁就要睇過先知喇！