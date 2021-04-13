男友做貼身膏藥　黃婉恩冧爆閃光彈放題

落選港姐黃婉恩（Yancy）月前踩單車樂極生悲，自炒搞到右腳後踭斷筋要即時入院做手術，目前停工休養，幸得圈外男友做貼身兼貼心「膏藥」全天候24小時照料，就連去醫院覆診都車出車入，Yancy靜待右腳痊愈便即復出開工！

日前Yancy被野生捕獲由男友Bosco陪同到私家醫院覆診，身穿牛仔褸、白色連身短裙的Yancy右腳由石膏換了腳托，雖然還要靠雙手撐住拐杖步行，但見她步伐尚算靈活，康復程度看似相當理想，而男友就專業保安「上身」守候在旁開路，體貼指數爆燈！

約半個鐘後，Bosco先行步出醫院，準備定私家車等候女友，臨上車時又非常識做上前攙扶，相信Yancy必定冧爆！之後兩人緊接去到銅鑼灣醫肚，有默契地選擇坐西餐廳的窗邊開揚位置對途人大放閃光彈，由睇餐牌開始到食物送到期間全程都「蜜蜜斟」講不停，即使拍拖7年，仍猶如一對熱戀中的小情侶！當美食送上後，Yancy就急不及待拎起漢堡包叫男友幫手影相打卡，之後又齊齊自拍，期間Bosco細心幫女友整理牛仔褸，Yancy冧爆笑到腰果眼，又餵男友食薯條做獎勵，現場充滿粉紅泡泡！

事後Yancy接受電話訪問，表示已開始做物理治療，每星期會去2、3次︰「進展都唔錯，去做物理治療真係有好啲，因為佢哋會教我做啲小動作令條筋鬆啲，相比起上次整親左腳後踭條筋，今次康復得好快，醫院、醫生都幫咗好大嘅忙。」並自爆開刀位置會留疤，但不是太明顯，所以還可接受。她又指現時除了去做物理治療會外出之外，基本上所有時間都是留在家中︰「研究吓煮嘢食、煲吓劇、又練吓廣東話，超級無敵掛住返工，因為我份人係唔可以坐定定，返工學到好多嘢、出去做訪問又見到好多人，就算坐廠都好開心，希望快啲康復快啲開工！」