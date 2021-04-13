同張家輝額頭掂額頭　艾妮呼吸唔到

英皇「發燒女聲」艾妮（Elly）去年入行，除了出唱片外，亦有幸參與不同拍攝工作，繼網劇《女法醫JD》與台灣型男張孝全做對手戲後，之前更可以與影帝張家輝合作拍保險廣告，令她視為很大的里程碑：「真係發夢都估唔到可以同張家輝合作，收到消息嗰日開心到尖叫！拍之前好緊張，收到稿之後係咁溫書唔想累街坊。」她又謂廣告拍了3日，幸好是順住故事來拍：「關係由女同事、女朋友再到老婆，可以慢慢熟落，埋位前張家輝都有同我傾偈，嗰陣佢手指尾屈唔到，因為條筋斷咗，而我做過護士，可以同佢講呢方面嘅知識，同埋佢好Nice，對後輩好好，會教咩位靚啲。」

問到2人在廣告入面可有親熱場口？她笑言：「最親熱應該係額頭掂額頭，同埋我將佢隻手擺喺自己塊面度，好彩拍嗰場戲之前已經拍咗1日半，叫做warm up咗。（怕醜？）都有，呼吸唔到！」她預告廣告會添食，希望可以再與家輝合作。此外，她最近亦有推出新歌，參與音樂永續計劃翻唱《愛的故事（上集）》，用新編曲演繹，原唱版本較哀怨，但其版本就是甜蜜感覺，她謂自己有份揀歌：「之前做HI-FI碟時都想擺落碟，但主題唔啱冇揀到，好彩今次可以唱番。」

講到現時感情生活，現年31歲的艾妮笑言：「仲係冬眠緊，我想建立多啲事業先諗，因為我咁遲先入行，想追番之前嘅時間。（唔想快啲拍拖結婚？）我媽好緊張，每次返屋企都會問我幾時結婚，但我幾年內都唔會諗住，同埋我覺得自己係會閃婚，可能拍半年拖就會結婚，所以我唔急。（set目標？）我希望生小朋友嘅，所以我諗38歲前。」幾年冇拍拖的她又自言很獨立：「我可以自己一個打邊爐、睇戲、去旅行、唱K。（冇男仔追？）唔知點解真係冇，係絕緣體。」

講到擇偶條件，她謂：「最緊要有feel，希望係叻嘅男仔。（想搵個醫生男朋友？）冇呀，可能對得太多，我哋同醫生係好好嘅朋友、好有默契嘅工作夥伴，但揀男朋友唔係睇職業，而係睇性格、佢對你好唔好、愛唔愛你。」

髮型：Ritz Lam @Leonardo 3 Hair Corner

化妝：Cyrus Lee