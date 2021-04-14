【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初三壬辰水建日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：安床、裁衣、理髮

忌：詞訟、修渠、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顔色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

財運佳，善用口才討價還價，可買到超值貨品。

金牛

情緒平穩，待人寬容，但處理公務忌得過且過。

雙子

偏財旺，投資易有斬獲，惟博彩要適可而止。

巨蟹

愛情與財運皆處於弱勢，還是一動不如一靜！

獅子

愛情吉日，不要猶疑了，向心儀對象表白吧！

處女

求職者易成功，畏首畏尾將令你錯失機會。

天秤

投資好時機，事前跟專家談談，容易獲利。

天蠍

心態懶散，討厭受人差遣，小心得罪上司。

人馬

思緒雜亂，遇棘手問題要冷靜，勿自以為是。

山羊

悶悶不樂，易與同事起爭執，留意說話語氣。

水瓶

工作尚算順利，若能聽取別人意見就更好！

雙魚

事業運不錯，鬥心強，構思易獲上司肯定。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 人緣旺

（跌）狗 信心弱

鼠

運勢弱，儘管努力做好，但事情發展未如理想。

牛

工作進度落後，須理智應對，提防被壓力拖垮。

虎

易從工作獲得滿足感，碰到困難也能化險為夷。

兔

神采飛揚，生活如意，不妨趁機擴闊社交圈子。

龍

溝通與分析力強，只要耐心行事，投資可獲利。

蛇

盡責的態度有利事業發展，表現令身邊人羨慕。

馬

眼光精明，判斷力強，易買到價廉物美的東西。

羊

易因大意而犯錯，幸獲身邊人體諒，要感恩啊！

猴

努力賺錢是好，但與人周旋時，必須戒驕戒躁。

雞

有桃花運，單身者多曝光，容易遇上心儀對象。

狗

運勢陷入低潮，自信心不足，易受旁人打擊。

豬

精力旺盛，又有貴人推波助瀾，謀事不難成功。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

穀雨開運養生

穀雨是春季的最後一個節氣，當穀雨一到，就意味着寒冷天氣真正結束，氣溫全面回升，雨水也會隨之增多，故有「雨生百穀」之說。

關於穀雨，其中有關倉頡的傳說較為人熟悉。倉頡是軒轅皇帝的左史官，也是創造文字的功臣。玉帝得悉倉頡功績，決定派使者下凡向他封賞。由於當時正值旱災，倉頡便祈求五穀豐收。後來，果然下了一場穀子雨，百姓紛紛用器皿盛載穀粒，軒轅皇帝得悉後，就將這日命名為「穀雨」。

穀雨之後天氣變得潮濕，這種既濕又暖的氣候，濕邪最容易入侵人體，故穀雨前後不妨多進食祛濕食物，如薏米、白扁豆、山藥、荷葉、芡實、冬瓜、陳皮等，亦可多吃蔬菜調理脾胃及降燥。至於體質偏虛寒的人，穀雨時節容易胃寒不適，可以吃一點肉桂、生薑等溫熱食物，不過忌吃過分辛辣刺激，如羊肉、辣椒、花椒等，以免「邪熱化火」，令身體機能失去平衡。

穀雨時節雨水增多，古人會在這時候展開農務工作，而現代人亦不妨於穀雨時種植一些小盆栽，牛年的桃花星飛臨正南，不妨在此位置添置水種鮮花。尤其是命中五行以水或木為桃花者，更可藉此增加異性緣，達到催旺桃花的效果。