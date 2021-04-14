「余黨」有運行！麥美恩起雙飛率先彈上一線

繼曾志偉入主無綫擔任副總經理，一眾余詠珊「愛將」即被指失靠山，無綫高層樂易玲及星夢CEO何麗全已紛紛逐一約見「星夢」旗下歌手作安撫，給他們強心針。日前無綫副主席及行政總裁李寶安宣布將於5月底退休，隨即助理總經理余詠珊亦表示本月底辭職，但其愛將不但沒有成「棄將」被打入冷宮，有實力者依然被無綫器重，首先彈起的就是麥美恩。綜藝、劇集「雙飛」發展的她成了綜藝節目及劇集監製的新寵兒，之前為部署新劇的她極速收身，一副戰鬥格，與胡鴻鈞、馬貫東等拍完短劇《愛上我的衰神》後，更被派演新一輯《巾幗》系列，角色更是超筍位，與女主角鄧萃雯甚多對手戲，望打造出另一面的她。至於久未開劇的黃翠如，據知之前一直與公司拉鋸中，但日前已正式續約，正等待安排新工作，而洪永城之後亦將獨擔大旗主演新劇。

獲欽點戲鬥鄧萃雯

麥美恩之前於劇集《使徒行者3》及《陀槍師姐2021》的演技備受讚賞，日前她受訪時坦言希望與更多藝人擦出新火花。說到成了劇集、綜藝監製的「愛將」，她即笑說：「我好驚『愛將』呢啲稱號，其實我都係TVB出身，選港姐出嚟㗎！都係自己好彩，我好enjoy份工，公司都係用人才，監製話欣賞我嘅節奏，可能做得綜藝節目多，自己會努力做好每樣嘢，希望有人睇到！」又表示喜歡拍喜劇：「之前好多都係挖苦自己，依家人大咗，會用另一種幽默、唔同層次去演繹，希望每一次喜感都唔同。」她指之前都有跟搞笑前輩合作，拍《陀》劇時見宣萱平日好認真，但拍起喜劇反而效果十足，而於《智能愛人》中，她與陸永、蔣志光有很多對手戲，他們都是學習對象。

此外，據知她將會拍攝《巾幗》系列，此劇原有班底只有黎耀祥、鄧萃雯、敖嘉年及謝雪心留低，今次她加入主力跟鄧萃雯鬥戲，問到與「阿姐級」合作會否壓力大時，麥美恩說：「其實我仲未收到消息，詳情未知，不過反而唔怕，我好鍾意同姐級合作，之前綜藝節目同汪阿姐（汪明荃）、嘟姐（鄭裕玲）合作得好開心，（唔會怯？）佢哋好錫我，知我做嘢好認真，鏡頭前我好淡定，鏡頭後其實好緊張，不過依家輕鬆好多，冇咁多包袱。」

最想同古天樂合作

她不諱言想拍多些劇，打好根底，續說：「世界咁大，好多唔同嘅機會，練好自己把刀先，拍劇試啱條路，希望之後可以行得遠啲。」問到最想跟哪位演員合作學嘢時，她即說：「古天樂！宣萱、林峯都係佢旗下藝人，就知佢有眼光啦！」