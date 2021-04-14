32F馬國網紅晒「牛奶股」揮低咪神陳婉衡

女仔擁有前凸後翹嘅魔鬼身材，往往都可以吸引到男士嘅目光，但係要練成圓潤緊緻嘅美臀，真係一啲都唔容易！36E無綫咪神陳婉衡為咗練出蜜桃臀，經常都要Keep住做運動，除咗落力做Gym之餘，得閒就去行山同游水，最近仲鍾意咗玩空中瑜伽添！睇到佢為咗操出靚股，的確付出咗唔少汗水㗎！

不過講到完美靚股，就一定要數馬來西亞網紅周甄娜（Jenna）啦！擁有32F豐滿上圍嘅佢，樣子甜美，仲有令人羨慕嘅螞蟻腰，不過佢嘅終極武器就係白滑飽滿嘅「牛奶股」，盡展出前凸後翹嘅S形曲線，網民都驚嘆佢嘅身材實在太唔科學！

如何練出蜜桃臀？

佢為咗練出完美「牛奶股」，除咗好盡力咁做運動外，仲要遠離垃圾食品，多食富含蛋白質嘅食物，好似雞蛋、豆類食物同牛奶等，都有益於肌肉嘅成長，再配搭豐臀運動，例如深蹲、扭動下半身、抬臀等，都可以加速練成蜜桃臀，並且佢為咗保持白滑肌膚，相信佢平時做户外運動，都會做足防曬措施，以防曬黑個「牛奶股」呀！

喪吸3百萬粉絲

佢外表吸引之餘，仲係多才多藝，除咗係網上主播，又係旅遊達人、瘦身品牌代言人，佢不時喺社交網分享美容同遊戲資訊，仲經常大晒火辣相派福利，喪吸超過3百萬粉絲，人氣勁到爆！

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！