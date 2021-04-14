做阿女「經理人」！謝安琪無力抱起囡囡勁感觸

歌手謝安琪（Kay）同老公張繼聰育有一對仔女，大仔張瞻、細女張靖（Karina），兩公婆平時都經常分享同小朋友嘅生活點滴，但就甚少放正面相，雖然Kay有幫囡囡開社交平台Account，惟一直以嚟都係得2張相，時間停留咗喺2017年、即係Karina出世後3日。

不過！最近疑似轉行做農夫嘅Kay，除咗用心務農之外，就係經營Karina個社交帳號，由上月底開始Upload多張囡囡嘅靚樣相，啱啱過咗4歲生日嘅Karina愈大愈靚，着起裙仔零舍Girly，而且表情同Pose都多多，影張學生相都Model上身擺個Poker Face出嚟，真係估佢唔到！另外，Kay又代囡囡把口用英文出Post：「我見到好多人都話我似爸爸，我好開心，因為我覺得爸爸係最有趣嘅人，我希望可以好似爸爸咁將幸福、快樂分享出去。」呢番說話仲唔冧爆張繼聰！

不過日前Kay更囡囡出出享天倫時，當女兒要求玩「飛高高」時，Kay開始發現自己力有不逮，感觸表示：「我發現自己已經不夠氣力把你抱得高高的，是因為……手臂......嗎？老實說，當刻我是非常心虛的，很久很久沒有到健身房，是體能差了很多嗎？應該是有一點關係。」

但之佢話原來最真實原因係女兒「長大了高了重了」：「我大概快抱不起你了，以前跌跌撞撞的小胖腿，現在跑得飛快伴你到處去。我知道它會帶你走得很遠攀得很高，所以我也知道，我要好好照顧自己，然後便可以一直這樣，快樂地快樂地伴着你。」