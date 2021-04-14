「走塑」難　善用塑料優點更實際

【特約報道】塑料輕便耐用，是上佳的包裝材料。疫情帶動的外賣及網購經濟，難免令塑料包裝用量增加。目前，全球食品飲料、美容、家居護理和寵物食品行業產品，有63%的外層包裝都使用塑料。近年「走塑」風氣席捲各行各業，即棄餐具更是首當其衝。雖然即棄塑料用品的確會引起環保問題，但許多時候即棄塑料用品本身實在有衞生需要，不可否定其存在價值。塑料業界多年來也積極從材料和加工技術着手，將塑料用品融入綠色循環經濟，好好善用塑料的優點。

來不到現場？零距離網上直播觀展

本年全球唯一的世界级塑料橡膠展CHINAPLAS 2021正在熱展，由今日至4月16日在深圳國際會展中心（寶安新館）舉行，盡享大灣區經濟的優越地利。中外展商數目突破3,600家，展示具可分解和可燃燒特性的環保塑膠原料，有助膠袋、膠飲管、膠餐具等即棄性塑料製品能被妥善回收。此外，更會展出先進回收機械設備和循環利用科技，例如分選、撕碎、清洗、脫水、乾燥和造粒等，其中升級塑料回收設備、具有安裝簡易和維修保養低成本等優勢的專業粉碎機，都非常切合目前趨勢所用。

今屆除了實體展會，更引入現場直播，即使未能親往現場，都可以零距離看展品、看技術，網上學習如何在新時代、新地區尋找商機。

國際橡塑展2021

日期：2021年4月13至16日

地點：深圳國際會展中心（寶安新館）

廣東省深圳市寶安區福海街道展城路1號