當工作人員係奴婢　徐睿知被爆脾氣臭：將煙噴落人塊面度

韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知，與前男友金正賢的對話記錄近日被公開，她被指於3年前與金正賢交往時，要求對方刪走在劇集《時間》中的感情戲，又禁止對方與女工作人員有親密接觸，她除被爆是「恐怖女友」之外，亦多次被網民爆料指曾涉校園欺凌及虛報學歷，不過所屬事務所昨日就聲明指與金正賢的對話只是情侶間的打情罵俏，並沒有操控對方，又否認校園欺凌及虛報學歷，不過她今日就再被爆向工作人員耍大牌，未知她將作何回應。

今日有網民自稱是曾跟徐睿知合作的工作人員，指徐睿知經常說演員是用感情去工作人的人，所以身邊的工作人員必須配合她，但她本人卻經常踐踏工作人員的人格：「每當有工作人員辭職，她便說『這個圈子很窄的』、『要小心你的嘴巴』、『我可以令你無法再踏足這個圈子』。」發文者指徐睿知經常炫耀自己是西班牙某貴族大學的學生，但昨日卻表示沒有正式入學，又稱徐睿知在出道時已經常耍大牌，和她工作就似身在地獄一樣。

其後再有爆料者發文指徐睿知工作時經常爆粗，而平時她習慣在車上吸煙，更將工作人員當做奴婢一般對待：「她經常叫人去買煙，只要出了一點差錯，她就會對着人的面噴煙，她在去洗手間的時候，如果沒有及時跟上去的話，就會被她辱罵，她完全沒有當我們是人，就當我們的狗和豬一樣無視。」爆料者又嬲爆說：「你這種人品差的人不要再欺負跟你一起工作的人，不要再出現在電視和大銀幕上，真的很厭惡！」

而徐睿知近日捲入連串爭議，形象插水，她代言的品牌亦開始割席，有韓媒發現她擔任代言人的健康食品已經將其廣告刪除，官網、購物網及社交網上已找不到徐睿知的身影，不過另一品牌就向韓媒表示暫時未有就徐睿知最近的爭議進行內部討論，似乎未有計劃刪走廣告。

至於神劇《來自星星的你》的導演張太維近日被指曾與徐睿知有一段情，他今日透過代表律師發聲明指與徐睿知未見過面，兩人曾經拍拖的傳聞亦並非事實，現時張太維對謠言感到很擔憂和痛苦，並表示會對散布謠言的行為採取法律行動追究。