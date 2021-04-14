拆解IU新歌MV　百變妝髮造型

音源天后IU近年在演藝圈大放光彩，演技獲得大家一致認可。上月25日在萬眾歌迷的期待下終於帶着新專輯《LILAC》重回樂壇，事隔4年推出的第5張專輯收錄了10首由她親參與填詞的新歌，除了是一貫的動聽外，歌詞亦處處蘊含深意。作為IU告別20代的禮物，主打歌《LILAC》的MV中就有不少亮眼細節，例如造型就換了7套，再加上精緻的妝髮，令粉絲睇完聽忍不住要模仿，Get偶像的同款造型！

妝容：化繁為簡、集中亮點

MV中的7個造型雖然各有不同，但妝容風格卻算統一。以眉妝為例，只是按IU的原生眉形描畫，在眉頭營造野生的毛流感而已，但感覺簡單而自然。眼妝方面，上眼皮主要以單色眼影為主，下眼尾則加深三角位，加上略略提亮臥蠶和眼頭兩個位置，令眼眸加倍深邃迷人。即使換上華麗的造型，眼妝也不是加上太大變化，只是利用閃粉或亮片，在眼皮中央或下臥蠶位置略略點綴一下以帶出精緻感。至於唇妝，就主要凸顯飽滿水潤嘟嘟唇，透果汁感及透亮感重的唇色，去帶出活潑甜美的感覺。這些化妝師級數妝容，技巧並不複雜，化妝新手也輕易Followｍ到。

髮型：善用綁法、加添髮飾

IU今回不但以普通的長直髮、馬尾和大旁分髮型示人，更結合劉海、辮子和髮飾去打造百變造型。當中又以半束髮型 + 麻花辮 + 大蝴蝶結及馬尾 + 麻花辮 + 絲帶最簡單好看。此外，IU還嘗試了多款加入髮帶及頭箍的全頭編髮、盤髮造型，搭配華衣美服後，流露優惠女人味。

服飾：突出亮點、同色搭配

「LILAC」的中文是「紫丁香」的意思，紫色亦是IU最喜歡的顏色。造型之中有兩套以紫色服裝，其中第二套更採用同色系設計，簡單而又不單調。此外，IU的造型之中除了打女造型外，也有突出腰線或露出美腿的造型，完全突出了其美好身形優勢。