尹汝貞昨赴美出席奧斯卡　兒子憂母親受襲：佢叫我請保鏢

韓國女星尹汝貞最近憑韓語美國片《農情家園》（Minari）獲得多個獎項，而她早前憑電影入圍《奧斯卡金像獎》最佳女配角，成為首位在奧斯卡獲得提名的韓國演員，而《農》片的女主角韓藝璃亦獲邀與尹汝貞一同出席盛會，今日就有消息指尹汝貞已率先出發往美國洛杉磯，為出席本月25日舉行的奧斯卡做準備。

所屬的Hook事務所今日向韓媒透露尹汝貞已於昨日出國，又指尹汝貞作為韓國電影界的大前輩，能否獲獎是其次，能夠讓韓國演員在世界上獲得更大肯定，以及能夠走出國際市場，必定是很高興的事，也希望將來會有韓國演員在《奧斯卡》得獎，不過考慮到疫情仍然嚴峻，為免為其他人帶來麻煩，所以尹汝貞今次選擇低調出國，希望大家諒解。至於韓藝璃的事務所就未公開藝人的出國日期，並表示正在調整行程。

而美國最近發生針對亞洲人的連環槍擊案，令人關注亞洲人遭到種族歧視的問題，尹汝貞前日接受美媒訪問時坦言住在美國的兒子對她即將赴美感到擔心：「兒子說『媽媽可能會在街上受傷，因為媽媽是老人，根本不知道會發生甚麼事，他們都正在針對老人』，他更叫我請保鏢。」