【咁勁冇人講】夢幻船屋　海上移動豪宅

享受人生，該是住得好，還是遨遊四海？計我話 Why not both？只要有隻船，把它改造成「海上行宮」船屋，你想去那裏玩都得！雖然世界級船屋，可以好貴，但可以不花大錢一樣可以達到「夢想級」水準，以下幾艘絕世船屋，各有特色和創意，總有一艘令你心動。

香港DOT 天星小輪大改造

千萬別少看香港，約10年前本地有位外籍富商，就曾買下一艘退役天星小輪，並斥資1,600萬把它改造成海上行宮「DOT」，它裝修不但充滿紐約工業風，它還刻意保留小輪原有的柚木甲板和外部結構，並加裝了太陽能發電及海水化淡機。

荷蘭Aqua 豪華末日方舟

說到豪華，世上能買下這艘「Aqua」的富豪，恐怕沒幾人。外形如像末日方舟的Aqua，由荷蘭Sinot團隊設計，在它5層甲板中包含了6個客艙、用餐區、無邊際游泳池、展館、健康中心及直升機坪，最特別是它是以「氫」為動力，大大減少空氣污染，設計極具開創性。預計2024年交船的它，售價將高達US$6.5億（約HK$51億）。

摩納哥WHY 移動船島

買船好定買島好？何不兩溝？奢華品牌Hermes為此跟摩納哥遊艇廠Wally合作，打造出這艘「移動船島」Wally-Hermes Yachts （WHY），重達2,400噸的它，不但環保節能，船上除有泳池、影院、音樂廳和餐廳外，船尾還有30米長灘，認真誇張。

美國Arkup 75 豪宅水上行

說到船屋，這艘「Arkup 75 Livable」遊艇就最貨真價實，四四方方，真正是水上行豪宅。樓高3層加天台的它，包含了4個睡房和4個浴廁，水面以上客廳全配備360度落地大玻璃，收集太陽能源足可自給自足，甚至能淨化雨水使用，最勁是船底四角能伸出4支液壓支柱，即使大風大浪，也能隱如泰山，每艘只售約HK$4,300萬，算抵玩啦。

法國Anthenea UFO飄浮酒店

船屋不一定貴才勁，創意也十分重要。這間外形像極UFO的酒店套房，出自法國建築設計師之手，不但擁有360度無死角海景，艙內還包含梳化客廳、圓床睡房、浴缸浴室，底層甚至有全景玻璃望水底，仲有智能操控照明系統，屋頂更有圓形露台，可開P或曬太陽添。

挪威Stødig 救生艇重生

有甚麼比自己親手「造夢」更寶貴？英國有兩位年輕建築師，以約港幣7.5萬收購了一艘舊救生艇，並親手給它改造，加裝儲物櫃、水暖系統、太陽能電池板、引擎、風力渦輪機等，讓它變成了有廚房及廁所的夢想小船屋，更坐它完成一趟挪威旅行夢想！他們克服了海峽的驚濤駭浪，結果花近4個月才完成旅程，卻享盡了探索無人海灣、釣魚、攀山的樂趣，過程還拍成了記錄片，整件事都超級熱血夢幻。

船屋裝修保養知識

看完是否很想改造一艘自己的船屋？自己親手做，絕對不容易，幸好香港都有裝修公司，可幫船主改造船屋或遊艇，今次找來裝修顧問林Sir（林建輝），講解船屋的改造。林Sir：「船裝修分船內和船外，船內裝修最重要是傢俬必須穩固，因為船會動，故此傢俬不論梳化或電視櫃，都要盡量「入牆」；而船外最重要是防水，所有物料包括欄杆都要用不銹鋼，木料要塗防水油，金屬要塗磁油，這些塗料防水力會較高。」

船主最緊張，要經常清理船身蠔殼，幸好現在已有新的納米塗層技術，塗了就不怕有蠔殼出現，林Sir補充：「還要定期檢查船身，不論船外船內都要看有沒有裂的情況，因為船會經常搖動，如果船身有裂痕，很易會加大裂的程度。」另外他提醒要定期清理排水系統，用船的人更絕不能把廁紙丟入馬桶沖廁，必須要丟入獨立的垃圾桶。

香港船屋裝修可過千萬

香港船屋或遊艇，豪華起來裝修也可以很貴，以容客量30多人的3至4層船為例，普通裝修都要百幾至2百萬，如果70至80人大船，豪華起來裝修費過千萬也毫不為奇。不過香港常掛颱風，要是打風落雨該怎保護你的船？林Sir話：「打風前船當然要駛入避風港，船與船之間要是放輪軚作保護，船亦一定要落船錨，適合重量的錨是十分重要的；而且在不同船之間，要用繩綁得穩固。」打風落雨始終有一定危險性，故林Sir也不建議，任何人在打風時留船上。

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