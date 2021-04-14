新推高質菜單　性價比高

經濟不景，去食餐飯都要諗過度過，無論是午市或晚餐，既要搵間菜式高水準，又要精明消費，真是要停一停、諗一諗，偶然有特定的紀念日，閒閒地都要過千元一位。有高級餐廳為了吸引客人，紛紛推出親民價的新套餐或菜式，無論是西餐、日本菜等都有得揀，吃餐好的平均每位只要數百元，性價比高的美酒佳餚，幫荷包慳番唔少。

意式滋味

意大利菜除了薄餅和意粉，其實還有很多特別的菜式。中環的高級意大利餐廳SPIGA以親民價推出全新的5道菜套餐，菜式包括北海道帶子薄片、意大利皮埃蒙特牛柳他他配吞拿魚、Acquerello燴飯配番紅花和慢煮新西蘭羊腰肉，最後以72%黑朱古力意式奶凍配開心果海綿蛋糕作結，每道菜的擺盤和配搭經精心設計，讓客人感受到高級意菜的「味」力。

歡樂時光半價

日本廚師發辦的價錢動輒過千，但如果識得揀啱時間享用就有着數。尖沙咀高級料理鮨白鳥按季節，近日引入來自熊本的真蛸、岩蠔、紫海膽和飯蛸，以及福岡的愛魚女、四國的鰹魚等食材。餐廳最近推出限時歡樂時光優惠，只要客人於中午12時至1時，或於下午5時30分至7時30分惠顧午市套餐或廚師發辦，第2位可享半價優惠。

英式輕食

現時晚飯時間只到10時，7點的晚餐時段很多時都逼滿人又難訂位，尖沙咀英式餐廳181 at Fortnum & Mason近日於晚上8時30分推出全新的2位用Nightcap餐單，當中包括3款鹹點小食、1款甜品或雪糕甜品，以及2杯飲品。鹹點有7款選擇，紳士魚醬配多士和青瓜、迷你西班牙辣味香腸、蘇格蘭蛋配黑布丁及英式酸辣醬、牛肉他他配多士、煙熏三文魚配蘇打麵包等，邊吃邊配香檳雞尾酒或單一麥芽威忌相當夾，客人也可選擇無酒精雞尾酒或無咖啡因Fruit Infusion Tea。甜點則有英式傳統新地、朱古力酥布甸及雪糕甜品等，分量剛好又不怕滯。

多元化拼配

遇上特別節日，預訂一個高級典雅的餐廳似乎是指定動作，尖沙咀新派澳洲菜Hue推出全新晚市套餐，客人可選擇2道菜、3道菜或5道菜，每個部分都有相當多的菜式選擇。頭盤包括有清新爽脆的油封西班牙紅蝦雞尾酒配Harissa香料玫瑰醬及羅馬生菜、香氣十足的燻乳鴿配黑蒜蓉及煙熏紅菜頭油，以及季節限定的日式蒸雞蛋配北海道海膽‧新鮮鮑魚及魚子醬等。主菜方面，嫩滑的松露慕絲配經壓縮法國雞肉、鮮味的烤比目魚配油封貴妃蟹和啖啖肉的煎焗Te Mana羊架配油封羊腩肉等。甜品餐車就有千層酥配軟芝士、焦化牛油車厘子蛋糕配薑餅雪糕及接骨木花啫喱等，美味菜式配上無敵海景，情調十足。

南法美食

法國菜一向給人高質高價的感價，其實當地還有很多親民的美食，銅鑼灣的法國小餐館Les Papilles近日推出春日餐單，就加入了不少新菜式，前菜西班牙紅蝦薄片配鷹嘴豆蓉及薄荷醬，特別以法國芝麻醬加腐乳製作，令紅蝦肉更鮮甜。法式帶子燴海鮮中使用的天鵝絨醬，讓帶子鮮味倍增。主菜方面，選用馬賽空運的魚類來製作傳統馬賽魚湯，口感濃郁又足料。地道的法國阿貝倫羊鞍，配玉米蓉、普羅旺斯燉菜和迷迭香汁，啖啖肉又Juicy，最後來一口紅寶朱古力法式千層，酸甜去膩。