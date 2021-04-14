永遠擺老婆第1位！林峯講娘爆肉麻情話　網民打冷震

近年非常活躍大陸演藝圈嘅林峯，最近攜妻參與真人騷《妻子的浪漫旅行5》，奉旨晒恩愛，點知仲未夠，佢自己上埋另一節目《甜蜜的任務》晒命！林峯一向少有公開談感情生活，但竟然肯拍真人騷，佢話：「這次其實我覺得是一個，讓我有一個機會更懂得體會我老婆（張馨月）真心的一個感受。」佢坦言結婚1年多，但好多時間都放喺工作上，喺老婆身邊嘅時間唔足夠，今次令佢更加意識到，要好好調整一下，希望多啲時間陪家人。

雖然做咗爸爸多咗個「前世情人」，但林峯依然擺老婆喺第1位：「回到家，我一定是先看我老婆的！」更對鏡頭用堅定眼神向老婆示愛：「媽媽永遠是第一！」之後佢回想第1次抱起囡囡嘅感覺：「我不知道怎麼去形容，很不真實，我現在連想起來我都會激動。」不過因為佢係家中長子，從小就訓練有素，笑言抱B係熟手技工！

當被問到同老婆鬧交或者冷戰時會做咩呢？林峯二話不說話會「道歉」，不論咩情況都係佢錯！之後佢示範講老土情話時，佢冇啦啦話：「老婆你為甚要這麼害我？」下一句竟然係：「害我那麼愛你！」另一句係：「老婆你能不能不要這樣？不然我見你一次愛你一次！」肉麻到連佢都忍唔住嗌夠喇！佢又大讚張馨月係個溫柔、體貼同賢淑嘅女人。而他亦不介意公開電話設定張馨月為「LP」，即是老婆意思。網民都話Sweet到打冷震呀！