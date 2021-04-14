【娛刺撈飯】千禧五虎搶閘 TVB新天王誕生！

潮流興變革，唔改唔變死固固整定冇運行，但係向經典致敬，亦都係另類Gimmick，用呢招宣傳好使好用，仲無乜成本，點解唔循環再用喎！無綫近半年動作多多，最近傳會力捧「千禧五虎」，向昔日兩代「五虎將」致敬，改個名加個朵就有得見報，好划算吖！「千禧五虎」分別係余德丞、丁子朗、羅天宇、周嘉洛同朱敏瀚，斯文靚仔又有，粗獷型格又有，搞鬼搞笑又有，連綜藝司儀都有，呢個List幾似樣喎。

1983年，無綫創辦人邵逸夫親自點名，搵咗當時5大小生組成「五虎將」，當中包括影帝梁朝偉、三哥苗橋偉同埋黃日華等等，當時佢哋紅到發紫，唔少由電視圈紅到電影圈，仲拍咗套戲叫《五虎將之決裂》，絕對係7、80後嘅集體回憶，嚟到依家都仲有唔少人記得呢個朵。去到95年TVB食過翻尋味，搵古天樂、劉愷威、古巨基、吳家樂同何遠恆組成《新五虎》，雙古之後喺電影圈同樂壇做天王，劉愷威去到內地發展更加搵到盤滿砵滿添。

睇番「千禧五虎」陣容，羅天宇似乎係最吸睛。早排《香港愛情故事》爆紅，網民都話套劇夠真實，羅天宇做個為咗買樓，同女朋友日捱夜捱嘅癡心情長劍，角色討好入晒屋，靚仔之餘仲騷埋副靚Body，難怪多咗勁多Fans。佢之後仲會做新版《十月初五的月光》嘅司徒禮信，當年馬浚偉都係憑呢個角色升做一線小生，本身家底唔錯、個Look似足有錢仔嘅羅天宇，氣質啱晒做司徒禮信，羅天宇想做TVB做新一代天王，睇嚟形勢大好。

但係今年10月就34歲、入行已經13年嘅羅天宇，一直承認自信心唔夠，伯樂「珍姐」曾勵珍成日勸佢，講嘢要大聲啲、行路要大步啲，仲要勞煩媽咪督促佢畀心機。之前2年冇劇拍，仲傳佢態度懶懶閒添。一個人遇到機會，要變勤力唔難；但自信心唔係話有就有，同性格好有關係。每一個天王巨星，都對自己超有信心，唔會娿娿哿哿畏首畏尾，如果表現連自己都說服唔到，又點散發天王光芒先？羅天宇要更進一步，真係要諗諗點改善喇。

比起羅天宇，似乎「金城安」更加值得睇好喎！就算唔係TVB FANS，應該都知《愛‧回家》係無綫王牌劇集，做咗千幾集都咁多人睇，你估咁易呀？劇入面好多角色都彈起晒，「金城安」周嘉洛仲威到24歲就攞最佳男配角。佢人氣勁就梗架喇，最重要係公司幾睇得起佢吖嘛。最近王祖藍因為要專心高層事業辭演重頭新劇，有傳會搵周嘉洛頂替，呢一招無綫真係睇啱人，周嘉洛有觀眾緣，已經積咗幾年人氣，有資格更進一步，佢年輕有活力夠搞鬼勁有喜感，只要真係重用，畀機會佢喺正劇發揮，分分鐘大紅大紫。無人話佢會係下一個周星馳，但要做王祖藍2.0，有更好外形嘅周嘉洛要做到唔難。

講完心目中跑出大熱，佢都係值得𥄫實嘅。睇番依家TVB嘅小生，郭晉安、黎耀祥56歲，馬德鐘52歲，陳豪49歲，連蕭正楠同黃浩然都已經44同45歲。一向係網民最愛，最貼地嘅馬國明亦已經47歲，「千禧五虎」入面嘅朱敏瀚，係可以行馬明條路。朱敏瀚雖然個樣鬼鬼哋又有啲花弗，但查實佢同馬明一樣默默耕耘，入行12年由無綫御用細佬、瘦瘦削削周身冇肉，到近年轉型突破，《反黑路人甲》個陸秋滿身肌肉成排朱古力出晒嚟，抵佢攞「飛躍進步男藝員」。朱敏瀚好認真好努力可塑性又強，做富二代又得打仔又得，戲路同馬明都幾似，大家諗吓馬明「唔‧係啩」樹熊個招牌樣，如果變咗做朱敏瀚，真係一啲遺和感都冇架！