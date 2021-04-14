撞毀停車場鐵欄！「P牌」陳嘉倩再險迎面硬撼巴士

由新聞主播變成宅男女神嘅陳嘉倩，考獲車牌後仲有半年先甩P，只係揸過3次車出街！身為P牌仔嘅佢參與咗ViuTV節目《學神出沒注意》，佢嗰集終於喺尋日播出，自信爆棚嘅佢製造咗唔少驚險畫面，搞到電視觀眾睇到心都離一離呀！

本身喺戶外車場泊車都搞唔掂嘅佢，獲安排到出名好泊嘅室內停車場試泊，點知冇咗師傅Alex協助就出事喇！佢竟然撞毀鐵欄，當堂嚇到大嗌，不過佢聲稱「眼大睇過龍」，架車冇咩事，但個鐵欄就…不過好彩人都冇事啦！

之後佢補鐘，着上短裙問教車師傅覺得佢有冇天分，但係對方無動於衷笑言冇咩作用，不過師傅教佢時好溫柔細心！補完鐘後，Alex帶佢去遊車河勝地揸車，一面輕鬆嘅佢大膽唔入迴旋處「少許逆線」駛入另一條路，被Alex直指錯誤示範，叫大家咪學！之後佢不時都揸得太開同對面車擦身而過，最驚險係佢差啲同巴士迎面相撞，Alex即時出手幫佢扭軚，兩人都嚇到「嘩嘩嘩」，而巴士司機及3架電單車都停咗一停，雖然好在冇發生意外安全抵達目的地，但網民都話睇到一額汗，加埋龜速行駛、零方向感、唔知自己上咗高速公路等問題，大家都叫佢小心啲，唔好做馬路炸彈呀！