特色美食節　搶HK$1筍貨

呢一年多以嚟，唔少大型美食展被迫取消，幸好近月疫情漸趨穩定，唔少飲食展及活動相繼推出市場，好似最近就有兩個大型美食活動，仲同時推出HK$1優惠添，咁着數，有買趁手喇！

地區小型美食節

民以食為天，Inspire Hub於4月14日至19日期間，集齊多種美食酒品，帶來不一樣嘅社區活動──「觀塘美食節」。一連6日於場內展出多款環球食品、日韓零食、果汁、手工啤酒、特色咖啡、雞尾酒、日本酒、葡萄酒、即食餸包等，於4月16日至18日周末期間更推出多款HK$1精選產品，好似泰國直送Thai Legend Chef咖喱、Lun廚與Din娜自家糖水、金子咖啡掛耳包（1套3包）、阿根廷100%果汁（1000ml）、法國 Bret's薯片、FACE ARMOR 5片裝口罩等。此外，每位入場人士於指定檔位，更免費換取一罐台灣得獎嘅手工啤──柏克金啤酒（Buckskin Beer），可以Chill住盡情食買！

詳情

日期：4月14日-4月19日

時間：11am-8pm

地點：觀塘偉業街133號1樓Inspire Hub

偽出國大型美食團

位於紅磡嘅一站式高質生活百貨Soda Mall首達百貨由即日起打造出「偽出國」亞洲美食嘉年華，搜羅亞洲各地逾400款優質食材、乾貨及蔬果，商場更與日本農場合作，空運直送以天然飼料餵飼嘅日本和牛及豚肉，同場更有JA-Rice頂級日本越光米；以及韓食嘅頂級醬油蟹、醬油蝦、燒魷魚；仲有泰國方面引入嘅人氣Blue Elephant醬料與「家豚牌」以「空調包裝」技術保持鮮味嘅無激素泰國豬肉等。即日至4月21日期間，精品超市每日更會推出一款亞洲精選貨品嘅，每件HK$1，包括「家豚」泰國豬肉、Duria果乾等，為食及煮人一族點可以錯過呢！