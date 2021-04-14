本日日本：哥斯拉陪你玩轉京都

最近上映的電影《哥斯拉大戰金剛》票房凌厲，怪獸的魅力令人無法抗拒，而4月前往京都的話，更可見識到哥斯拉的超強氣勢！日本東寶電影公司宣布將於 4 月 16 日至 6 月 30 日舉辦「哥斯拉VS京都」活動， 包括有展覽、電影及周邊商品發售等。第一個活動是「哥斯拉VS京都」印章收集活動，將會在東寺、京都塔等景點放置印章，讓粉絲觀光之餘順道收集蓋印，共有6款圖案，都是哥斯拉帶着小哥斯拉在京都四處觀光的設計，十分可愛！

第二個活動是「GODZILLA GENERATION 開田裕治 × 西川伸司」原畫展。於京都市立藝術大學畢業、被稱作「怪獸繪師」的開田裕治，與京都出身的插畫及漫畫家西川伸司，帶來東寶特攝系列的原畫展覽，於京都市美術館別館舉行，將展出超過100幅作品。第三個活動是於京都塔舉辦「哥斯拉魂展in京都塔」展覽及期間限定商店，活動期間進入京都塔展望台的前50名遊客可以獲得「哥斯拉VS京都」的獨家透明卡片，相當有紀念價值。

另外在電影院京都Minami會館將於4月29日至5月9日期間，推出哥斯拉＆東寶特攝電影GW連續上映會「超大怪獸大特攝大全集」，連續 11 天上映歷代多套哥斯拉的東寶特攝作品，期間將有特別嘉賓進行現場評論，《哥》的元祖粉絲必定Like爆。 不可錯過的還有「哥斯拉紀錄企劃展」，展出過去藝術家所創作的哥斯拉繪圖，及有京都藝術大學學生的相關作品，將過去與現代的哥斯拉來個對比。睇咗咁多哥斯拉，梗係想掃番啲紀念品啦，於京都手工藝品中心的「哥斯拉VS京都」期間限定商店將由4月16日至6月30日營業。此外在京都車站大樓的樓梯將有約 15,000 個 LED 燈組成今次活動的標誌，哥斯拉迷無理由唔去啦！