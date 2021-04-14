營養師推薦「6大補水時間」　跟住飲靚晒！

飲水好處多，許多女星如韓國的宋慧喬、雪炫、IU，甚至台灣的楊丞琳、Lulu黃路梓茵及郭雪芙，都曾分享過多喝水有助改善膚質和減肥。（互聯網）

係人都知飲水好處多，只要飲用適量，不但可以讓大腦變得靈活、心血管更健康、抗老顯年輕、加速新陳代謝、提高抵抗力，更有助排毒減肥消水腫！除了韓國女星宋慧喬、雪炫、IU靠喝水成功減肥，台灣女星楊丞琳、Lulu黃路梓茵、郭雪芙等也曾分享過多喝水令皮膚變好的經驗。但原來喝水也有最佳時間表，知名營養師高敏敏就指出每天有6個時間點喝水特別好，大家想更有效率的補充水分，飲出纖瘦身材和好膚質的話，就不妨參考下！

喝水有技巧

由於人體內7成均由水構成，所以不論是排毒、燃燒脂肪或是增加肌肉都需要足夠的水分。但營養師高敏敏提醒大家：千萬別等到口才開始喝水，入口時也千萬不要牛飲，否則會對腸胃刺激大，也很快會隨尿液排出。至於每天要喝幾多水才足夠？她說因人及每天活動量而異，建議成人每日的飲水量子（毫升）的基礎為「體重（公斤數）乘以30」，例如重50公斤的話，一天就要喝1,500毫升水才足夠。

6個喝水最佳時機

1.起床後：經過一整晚睡眠，血液會變得濃稠，不妨於起床後喝一杯暖開水促進全身循環，同時刺激腸胃蠕動、排除體內的廢物。

2.工作前：喝一杯水才開工，有助提神醒腦，提升工作效率。

3.午餐前：吃午餐前喝一杯水，能幫助墊胃，增加飽肚感，減少攝取過多熱量兼促進消化。

4.下午時：到下午3左右再來一杯水，能趕走焦慮、疲憊和昏沉感，還能降火氣。

5.晚餐飯後：晚餐後半小時喝一杯水，能幫助腸胃消化及稀釋晚餐的鈉含量，避免水腫和減少腎臟負擔。

6.睡前：睡前喝水有助血液循環，預防梗塞，不過建議這時候應小喝幾口就好，不要喝過量水分讓睡眠因尿意而打斷。

提升喝水欲望

不喜歡喝淡而無味的白開水？可倣效韓國女神宋慧喬愛於水中加入檸檬，讓簡單的水變為可口令品。此外，又可以學台灣女星Lulu黃路梓茵及郭雪芙，切些檸檬、黃瓜、薄荷葉或水果片放入水中同喝，就能增加水的味道，又有助身體補水。

多喝水養出好髮質

要記住頭皮跟臉上的皮膚一樣，一旦缺水也會跟着變得乾燥，繼而影響秀髮健康。因此多喝水就等於為頭皮補水，頭皮健康了，自然養出好髮質。