全鋁超級遊艇Sapphire　高效環保　

據知名遊艇雜誌《Boat International》的統計，意大利的大型遊艇訂單總長度排名全球第一，而「風車之國」荷蘭則緊隨其後，反映其遊艇產業備受用家追捧。事實上，該國有不少高端遊艇品牌，像今次介紹的「Sapphire」，出自Heesen Yachts，它於生產全鋁製超級遊艇的領域上佔據領導地位，而這艘新作亦不遑多讓，除了外觀與內部設計均精益求精外，更能減少氮氧化物的排放，符合環保潮流，難怪售價高達3,770萬歐元（相當於3.5億港元）！

淺水探索之選

預計於明年6月交付的「Sapphire」，開發代號為「YN 19850」，船長49.98米，以輕巧的鋁金屬製造，外觀設計由著名英國工作室Omega Architects操刀，呈現出優雅的流線。性能方面，它是一艘低於500 GT的快速巡遊遊艇，工程師團隊特別創建了優化版低阻力船體，減小船尾的深度，以提升效率；而吃水深度僅2.15米，亦令它成為探索淺水海域的理想遊艇。另外，新船配備了兩台MTU 16V 4000 M65L Green Ocean引擎，最高航速可達23節，若以11節的巡航速度前進，則可航行3,100海里。與此同時，為了符合國際海事組織（IMO）Tier III排放規定，船上配有選擇性催化還原裝置（SCR），可減少氮氧化物的排放。

裝潢別具氣派

除了外觀有型、性能卓越外，由遊艇設計團隊Cristiano Gatto Design Team主理的內部裝潢，亦是「Sapphire」的重要賣點。它的設計走時尚瑰麗路線，客飯廳與樓層之間均加入不少藝術擺設，加上活動空間寬敞，甚具氣派。遊艇可容納12位乘客留宿，下層甲板有兩間附設浴室的套房及兩間雙人客房，主人套房則設於主甲板，內有休憩區域、衣帽間、獨立衞浴設施等，規格媲美五星級酒店。

設施方面，遊艇分為4層甲板，有多個獨立區域，諸如用餐區、酒吧區、桑拿房、按摩池、休憩區等。值得一提，設於船尾的海洋俱樂部採用摺疊式設計，翻開後可延伸空間作為跳水台或擺放大型玩意，絕對能滿足熱愛水上活動的賓客。

規格表

船長：49.98米（164呎）

船寬：9米（29.6呎）

吃水：2.15米

噸位：約499GT

引擎：2 × MTU 16V 4000 M65L

水箱容量：16,000升

燃油容量：54,000升

巡航速度：11節

最高航速：23節