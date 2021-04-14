街山美穗　日本一全裸大學生

老饕們當然聽過，甚至品嘗過日本一吞拿魚，至於對日本寫真界有所認識嘅朋友，應該亦欣賞過當中嘅「日本一」，好似被稱為「日本一黑偶像」嘅巨乳少女橋本梨菜，而最近仲多咗一位「日本一」，佢就係街山美穗喇！

嫩白火辣

早幾年，日本寫真界出現咗位超級萬人迷，佢就係被稱為「情色姐姐」嘅壇蜜，樣貌綺麗迷人，身材仲極之火辣，演出更夠大膽，好快就成為觀眾們嘅寵兒，後來仲成功轉型做演員。後來，亦有唔少女優想學壇蜜，好似園都就被稱為「第二之壇蜜」，雖然外形係好索，不過演出上嘅大膽程度仲未及得上壇蜜，反而今日為大家介紹嘅街山美穗，就相當有壇蜜嘅影子喇。

今年22歲嘅佢樣貌清麗秀雅，溫柔而帶點病態美，氣質同壇蜜相若。身材方面，亦同壇蜜一樣擁有嫩白肌膚，胴體肥瘦適中且凹凸有致。雖然兩者嘅身段都係咁婀娜，但係美穗嘅上圍比壇蜜更有分量，身材更見火辣誘人！

大膽豪放

據知美穗係由藝能事務所嘅星探喺街頭發掘拍寫真，而佢本身係一位現役大學生，就讀日本知名學府慶應義塾大學。讀得呢間大學嘅都係學界尖子，加上阿妹又靚女又好身材，所以有「日本一美麗智慧女子大學生」稱號。

不過，美穗喺寫真演出方面相當大膽，好似喺最近推出嘅首本寫真集《Scarlet》中，就有好多全裸而唔露點嘅演出，高露出度嘅寫真相當吸睛，亦令人想入非非！除此之外，美穗喺經營個人視頻頻道同樣大膽豪放，除咗走上街頭溝外國男仔，早前仲冒住被人拘捕嘅風險，喺涉谷街頭玩水着奔跑，為觀眾帶來野外露出誘惑，原來日本嘅大學生都幾開放喎！

喺街山美穗嘅社交網中，大家可以欣賞到好多佢嘅性感照，亦可以睇到佢拍下嘅視頻係幾咁大膽同誘惑。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎4吋

三圍：35E-23-35