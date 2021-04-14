劉俊謙低潮得4位數收入　未諗同蔡思韵結婚

新一代實力派演員劉俊謙（Terrance）踏入演藝圈不久，所接的作品均有口皆碑，且為他帶來不少獎項，是別人眼中的幸運兒，近期因受疫情影響，雖部分影視工作暫停，但他仍連續接了多個廣告，甚受廣告商歡迎。

雖然近年愈做愈旺，但Terrance指曾有一段時間，陷入人生交差點：「我2012年喺演藝學院畢業，香港嘅舞台劇算係偏門，觀眾唔多，我又覺得自己做戲唔好，收入又低，只係可以照顧到自己，有時只有4位數，好啲就掹車邊有5位數，都會懷疑自己係咪有價值，無數次想過放棄。」後來他從電影中獲得救贖，因演繹思覺失調患者的角色，令他正視到多年來自我價值觀低的問題，啟發他要愛人先要愛自己，重建自信。

拍親熱戲同蔡思韵備案

電影不單挽救了Terrance的事業低潮，同時亦收穫了愛情，他與女友蔡思韵因戲而生情，問到會否將戲與現實感情混淆時？他斷言：「冇，我哋分得好開，係拍完先一齊。（女友有咩吸引你？）我覺得佢係一個好善良、單純又可愛嘅女仔。（將來接拍親熱戲會唔會同對方備案？）會，因為係尊重，佢都係演員，會問佢意見。」講到結婚大計，他坦言二人初入影視圈不久，有共識先努力工作，暫未有結婚打算。而稍後二人會再度合作拍劇，他稱不擔心火花欠奉：「我哋唔一定要以情侶色角去合作，可以係朋友。（刻意避開情侶角色？）唔會100%去避開，但唔可以太多、太重複，再合作要多啲緣分。」

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