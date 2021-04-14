冧爆姜濤　蔡卓妍笑爆：我生得佢出！

藝人蔡卓妍（阿Sa）、姜濤出席HPV健康教育大使發布會，阿Sa代言多年預防HPV健康教育，今次多了新拍檔姜濤，她笑言生得姜濤出：「我82年出世（38歲），佢99年（21歲），計過真係生得佢出，搞到第2日一起身狂敷面膜，幾大壓力呀！」阿Sa對姜濤有讚無彈。

講到真的做媽計劃，她直言暫時不想生，而早前經已雪卵，故時間上壓力減少，而疫情關係亦有影響，她說：「唔想生個小朋友出嚟，第一件事係戴口罩，遲啲再諗，你知女人好善變，呢刻唔想，唔知將來點。」

提到今年是Twins出道20周年，預計明年開騷，她笑言與MIRROR、ERROR合作愉快，但擔心給人覺得「裝嫩」，她說：「好似今次拍完廣告都覺得自己後生咗。」她透露想過演唱會不請嘉賓，又不想「爆List」要刪歌。另外，講到早前被女粉絲刑恐一案，她表示案件已進入司法程序，故不作回應。

細細個就聽Twins

姜濤直言與阿Sa合作拍廣告，既開心又緊張，開工前一日更幻想過程，不過最搞笑是他們其實是分開拍，但姜濤就有探Sa班。他說自己出道前、細細個都有聽Twins的歌，但未曾睇過她們的演唱會，因為家中無錢，零用錢都花在買零食和買遊戲卡上。

有指他半年狂拍50個廣告，他表示不太清楚，希望陸續有來，笑言很多支票仍未收到，但不擔心經理人花姐「落格」：「如果係，花姐唔會咁窮。」他表示最想拍美食廣告，如果有錢賺，甚至女性衞生用品「M巾」和內褲都接。