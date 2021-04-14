吉澤明步素顏真面目　認唔認得佢？

女神最重要係乜？梗係形象啦！否則大家就唔會出現，女神會唔會去廁所嘅謎思。不過日本有位前天后級AV女優，進行緊寫真集眾籌嘅佢，早前竟然上載素顏相上網，究竟係吸睛定趕客？

網民：佢係邊位？

今年37歲嘅前日本AV界女神吉澤明步，自2019年3月正式從AV界引退後，經常喺電視節目上亮相，並開設YouTube頻道，最近佢更喺日本眾籌網站Campfire上，為佢引退後第二本寫真集進行眾籌，不過佢坦言今次唔會有性感演出。雖然係咁，憑住熟得嚟夠索嘅外形，令眾籌開始咗唔夠10日，就已獲得超過150萬日圓資金，睇嚟應該可以喺截止日子前達到400萬日圓嘅目標金額。

不過唔知係咪佢已放下女神包袱，最近喺社交網上載咗一張素顏照，個樣同妝後嘅佢可以話係判若兩人，而網民嘅反應亦兩極，有人話佢素顏樣好靚，亦有人問：「呢個係邊位？」究竟佢嘅素顏相係咪索，大家不妨品評一下。

巨乳魔女韓網紅

巨乳係咪成為網紅嘅先決條件？睇吓呢位韓國人氣網紅就知。呢位網名叫Manyo Yoojin（짜증대마녀），又叫「魔女允珍」嘅IG網紅，個樣有幾索就唔使多講啦，而佢能夠吸引到超過77萬追蹤者嘅重要原因，更在於佢激凸嘅上圍。不過咪以為佢只係憑住誘人嘅爆乳相吸睛，其實佢亦係一位美容產品網紅兼美食專家。鍾意訪尋美食嘅佢，除咗會自拍性感照外，仲經常上載喺唔同地方開餐嘅美食相，搞到唔少男網民話好想同佢一齊開餐，甚至有人話願意幫佢埋單添！不過話時話，同佢一齊食飯嘅話，視線應該放喺邊度呢？

首款環保性玩具

喺環保嘅大潮流下，就連情趣玩具都講環保？德國女性情趣用品品牌Womanizer，早前推出全球首款環境友善情趣玩具「Premium Eco」。據稱呢款環保產品嘅外形同功能，均跟其之前推出嘅女性小豆子吸啜玩具「Premium」一樣，同樣具12種吸力強度、IPX7防水能力、專利嘅Pleasure Air技術等設計，而分別卻在於佢係由一種名為「Biolene」，當中含有百分之七十粟米澱粉嘅生物塑料製成，而呢種生物塑料具有可生物降解嘅特性。產品早前喺Indiegogo眾籌，結果籌得超過19萬港元。Womanizer稱當中部分款項會捐畀全球種樹造林非牟利組織One Tree Planted添！