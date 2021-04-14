同許冠文鬥戲！陳家樂要自我介紹：佢唔識我

集各大電影公司聯手合拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》，獲古天樂、梁家輝、許冠文、吳鎮宇、張智霖、張達明、姜皓文、曾志偉等，一呼百應義演，一齊出力為電影基層人員作支援。

當中陳家樂、陸永和蘇麗珊屬戲中最後輩，對拍攝不感辛苦，陸永笑言每日收工，家樂都未收工，取笑家樂飾演的酒店經理角色「長存」，家樂覺得業界人員因無工開轉行揸的士或做清潔工，人才流失影響深遠，故希望出一分力，卻有意外收穫，他說：「坦白講，前輩叫唔出我個名，許冠文冇可能識得我，所以我就向佢自我介紹。」

喺片場感到溫暖

蘇麗珊戲中與張達明演父女，她說：「達明話我好似佢個女，佢個女讀藝術，佢畀咗啲畫作我睇，拍結婚戲時我翹住佢行，好溫暖，呢份感覺未試過喺片場搵到。」陸永就分享跟梁家輝做對手經驗：「拍之前幾分鐘先見面，就要喺酒吧傾到好似知己咁，驚呀，對住影帝喎！好難駕馭，好緊張，好彩佢有啲攰唔太理我，嗰日拍到最夜，大家都眼瞓。」

對婚禮有恐懼

戲中蘇麗珊與陸永演一對，陳嘉上導演臨時加插嘴戲，陸永講笑因為蘇麗珊才接此戲，但因婚禮全部導演和前輩在場，令他深感壓力，家樂亦認同：「我要對住幾十個頂級演員講大段料，甩一個字都驚。」蘇麗珊眼見太多朋友婚前壓力爆煲，對婚禮儀式有恐懼，但拍完仍無改觀，陸永就說：「同我拍梗係有陰影。」