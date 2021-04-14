尚羚遇惡陪月身心受創　被鬧爭B湊兼禁餵母乳

馬來西亞環球小姐冠軍尚羚去年底誕下女兒「豆豆」後，「失蹤」數月，網上及實體社交都全面停止，令友人大為擔心，原來她遇上惡陪月，主僕身份調轉，每日受盡對方「校長式」教導，產後脆弱的她，身心元氣大傷！

據知尚羚（Sherine）的惡陪月員自恃薑愈老愈辣，犯多宗罪，除了禁Sherine餵人奶而改餵奶粉，又未有因應其身體狀況進補，令她愈補愈虛，更經常大聲教訓及工作期間常用手機等。當Sherine想帶BB入房同睡，陪月又禁止，並說：「你同我爭B湊？」令她大感委屈，但因疫情關係，身在馬來西亞的媽咪未能來港照顧，令她每日要忍氣吞聲，故完全無心機見人。

日前她終於出關，推着BB車現身淺水灣，同行有一名外傭。Sherine買了2杯咖啡給自己及外傭提神，然後抱起女兒豆豆（Elizabeth）隔窗曬太陽睇風景，邊湊B邊歎咖啡，心情輕鬆。BB樣子跟樂隊結他手爸爸馮庭正如餅印，出世時9磅半，現已4個月大，更見「肉騰騰」，Size跑贏同齡BB。Sherine行過BB用品店，幫囡囡揀粉紅色泳衣，還特別選大size，待女兒再大點可以落水玩。

啟發搞良心陪月生意

對於遇上惡陪月一事，Sherine認為是不快經驗：「如果佢唔開心、唔想做，應該唔好做，忽然啟發我想搞個陪月生意，希望幫到其他新手媽媽。（忍咗幾耐？）差唔多1個月，頂唔順，老公叫我辭退佢，好彩後尾畀我搵到個陪月導師，佢教陪月班，因疫情關係未能開班，我喺嗰個月先開始補身。」她說幸BB很會氹人開心，令她重拾笑容，並說：「個個問BB係咪男仔，佢似爸爸，所以我要買多啲粉紅色衫畀佢。（豆豆由細聽你啲歌大？）係，喺肚裏面已經聽，希望第時可以一齊Jam歌。（老公有咩獎勵？）佢話coming，哈哈！」她又表示試用馬來西亞傳統紮肚收身，效果距離佗B前不遠，故心情也有好轉。