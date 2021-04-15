【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初四癸巳水除日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：動土、伐木、作灶

忌：出行、納畜、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、5、9

幸運顔色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊

人緣極佳，容易得到同事扶持，利事業發展。

金牛

購物時受人影響的機會高，小心花了冤枉錢。

雙子

愛情運稍遜，易跟伴侶鬧分歧，說話勿含糊。

巨蟹

事業愛情兩得意，女性有機會遇到心儀對象。

獅子

適合談情說愛，有時間不妨主動約會另一半。

處女

多留意衣着、言談等細節，有利交際或談判。

天秤

為免是非纏身，盡量不要在別人背後說閒話。

天蠍

做決定前要諗清諗楚，工作上最好聽命行事。

人馬

財不可以露眼，勿聽信小道消息，避免破財。

山羊

心浮氣躁，投資要審慎，小心聰明反被聰明誤。

水瓶

床頭打架床尾和，已有伴侶者要有容人之量。

雙魚

脫單時機來了！但不要急於表白，免嚇怕對方。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）兔 是非多

鼠

自控能力弱，提防因工作刻板而變得懶散。

牛

自信心爆棚，但行事要膽大心細，留意細節。

虎

偏財運上升，一分耕耘可隨時換來三分收穫。

兔

心態躁動，易與人爭執，外出時要管好情緒。

龍

頭腦靈活，工作上有好的建議不妨大膽提出。

蛇

想像力豐富，多用於工作層面，可提升表現。

馬

行事有馬虎傾向，小心錯漏百出因快得慢。

羊

精力充沛，做事得心應手，心裏填滿幸福感。

猴

只要與人為善，即使犯了錯，也能獲得體諒。

雞

公務繁多，瑣事纏身，踏實地處理就冇問題。

狗

貴人助力強，請客或送禮均有助籠絡人心。

豬

是日沖煞，運氣一般，宜做好個人理財規劃。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

數字三的特別意思

很多人都會對數字產生不明所以的執迷，例如相信「8」是發、「4」是死等等。

至於數字「3」，不論東方或西方都有特別的意思。

在東方，「3」代表天地人三材；又取其發音為生，代表生動、靈敏；老子《道德經》第四十二章云：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」更有人生哲理：「三思而後行」。

在西方，有一種叫做天使靈數和生命靈數，「3」代表創意與溝通，再進一步就可以代表身心靈。由於西方集中於身心靈方面的探討，所以西方數字比東方數字的解釋來得全面、靈活和多變，着重於內裏的意思，不刻意追求外表的俗套，要靠個人去領會為主。

「3」是從「2」進化出來，因為只有陰和陽，不足以理解世界萬物，所以要有所進化，將陰陽調和交合，才可以產生出變化，有了變化才可以繼承，不可以只用舊的事去解決新的事，因為世事萬變。梅花易數卜卦都離不開3，因為每次卜卦起卦都要有3個部分組成：上卦、下卦和變爻。有齊3樣才可以演卦，演成本卦及變卦，從中獲得一定信息去解卦。這點正好合乎陰陽二合才可產生第3樣東西，道理就好像父母交合，才可繁衍後代。