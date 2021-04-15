【關錦鵬的女人】梅艷芳無可取代　張曼玉絕對聰明

現年63歲的導演關錦鵬，縱橫影壇超過35年，獲獎無數，更贏得不少難能可貴的友誼。最近獲《香港國際電影節》選為「焦點影人」的他，接受專訪時談到好友「哥哥」張國榮及梅艷芳先後離世，難免唏噓，慨嘆影圈難以再有這種巨星誕生。回顧半生與眾星相處，他慶幸見證到「銀幕外的他們」。回憶帶不走，箇中感受難以筆墨形容，只可私藏心中。

作為「領軍」，阿關坦言希望所有演員與自己徹底交心，談到與女演員的深厚友誼，他坦言：「好似我拍阿梅、張曼玉、陳冲、葉玉卿咁，我嘅電影正正就係女性角色佔戲較重。當年拍《地下情》，根本成個人豁咗出去，唔介意畀佢哋知我嘅私隱，包括感情事，當然我希望佢哋都能夠掉番轉。演員同導演唔能夠互相信任係大忌，同我合作嘅都明白。」

眾多女演員中，阿關與阿梅感情最深，他更曾公開明言「最愛梅艷芳」，二人試過通宵講電話，無所不談，後來阿梅辭世，阿關為好友做的最後一件事就是寫悼文，一字一淚感人肺腑。1987年，阿關籌拍《胭脂扣》，正正因為「喜歡」，當紅的阿梅為等待電影開拍，足足等了超過半年，阿關說：「大家話如花係鬼，但我覺得呢套係愛情片。依家我喺城大教書，之前為備課而重睇呢套戲，依然覺得難過，同埋諗唔到仲可以搵邊個嚟重演如花及十二少（張國榮角色）。」

阿關口中的張曼玉（Maggie）則是「絕對聰明」，他曾公開表示1992年開拍《阮玲玉》前，本屬意阿梅領銜主演，但對方不想到內地取景，故決定「分手」，由Maggie執二攤剃眉演出，結果她極速進入狀態，更不負所望成為首位在柏林影展封后的華籍演員！當年該片在海運戲院舉行首映禮，大家都因為Maggie而慕名支持，可恨兩個半小時的播放中，不停有觀眾離場，所以公映時的版本縮短了，直至最近電影節，「導演版」才再次曝光。對於執二攤之說，原來Maggie亦不太介懷，更曾跑去多謝阿梅給自己機會，相當豁達。

由導演變身教師，阿關坦言時代交替，自己從學生身上也有得着：「要同自己講，唔好拘泥於對電影固有嘅睇法，檢討吓依家拍啲咩戲，為日後退休喺經濟方面點準備。今個學期我畀問卷學生填，發覺佢哋有8成人冇睇過我嘅電影，我搵陳果、莊文強做客席反應唔大，直至搵咗新導演祝紫嫣幫手，一落堂啲學生就圍住佢交換WhatsApp，我都覺得係咪應該禮貌啲問吓我先呢！」問到打算再開拍甚麼類型電影，他説：「呢幾年香港人經歷咗好多，大家都好犀利，我寫緊劇本講『大時代』下香港人喺生活、感情上嘅改變同影響，角色眾多，顧及製作費嘅話就要『碌卡』，希望明年初開鏡啦！」