288磅韓國「吃播」KOL　用5招搣走100磅肥膏

近年非常流行「吃播」，香港代表有細細粒（陳嘉佳），每次見佢大啖大啖咁食，睇見都覺得治愈！而韓國出名嘅「吃播」就有26歲KOL梁秀彬，佢於當地非常有名氣，經常直播自己吃拉麵、炸雞、燒肉等高卡路里又肥膩嘅食物，體重曾經高達131kg（288磅），一度肥到頸都冇埋，重量係足足2個女生嘅標準身形！雖然賺到人氣同錢，不過身體就響起警號，佢患上三高（高血壓、高血糖和高血脂）仲加上頭痛，情況令人憂心！

其實梁秀彬於20多歲都嘗試過縮胃手術，不過最終因為缺乏毅力同抵受不住強烈嘅食欲而打回原形！加上佢患有罕見遺傳性疾病「小胖威利症」，有呢個病嘅人會成日有有飢餓感，所以要長時間進食大量高熱量嘅食物來填飽飢餓嘅感覺，而呢個病會容易引致糖尿病或無法生育等問題，因此佢下定決心對抗病魔同積極減肥，重拾健康人生。

佢自創咗5招減肥法，用短短10個月時間已經減去45KG（100磅），係差唔多一個人嘅重量，佢更標榜呢個減肥法係唔反彈又唔使捱肚餓，佢更將減肥過程於社交網公開，希望令患上「小胖威利症」同肥胖人士有所幫助。

第1招為自己定下減肥目標

梁秀彬指只要訂立目標先可以令減肥意志更堅定，佢一開始已經向高難度挑戰，下定決心要將體重達到雙位數。

第2招 養成每天步行習慣

好多人認為減肥一定要狂做運動，但對於肥胖人士嚟講，劇烈運動會造成心臟同膝蓋嘅負擔，所以梁秀彬建議先從最簡單的運動入手，讓自己適應轉變，由散步開始作為運動起點，每星期都會抽3-4日到公園散步，一開始可能係3公里，然後6公里、9公里，一邊睇風景一邊聽歌慢走，慢慢養成良好習慣及鍛煉體力。

第3招1星期健身2日

做運動最重要係堅持，梁秀彬靠重訓減掉9kg(19.8磅)，但佢建議減肥初期唔太適合做過量肌肉運動，應該以帶氧運動為主，令身體漸漸適應運動強度後，先加肌肉運動，佢嘅經驗係1星期跟健身教練做2日重訓，其餘5日都自己做帶氧運動。

第4招減少外出用餐

梁秀彬會自備高蛋白質餐盒，裏面通常係高蛋白質海鮮餐或牛肉，佢每日只會食兩餐，分別係早上10時和黃昏5時，食物以蛋白質為主，而運動後，佢會飲一大杯蛋白質飲料。

第5招適當攝取澱粉質

好多人減肥時都唔食碳水化合物、澱粉質，過度極端控制飲食，短期內或者會有效果，但長期會好快有飢餓感，而且對身體有不良影響，亦難以堅持，因此佢唔建議斷絕碳水化合物攝取，應該要長期養成健康飲食習慣。

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