香港好多藝人為咗培育仔女,都扭盡六壬,好似張繼聰同謝安琪(Kay)咁,大仔張瞻細細個已經讀國際學校,連囡囡張靖如今亦行哥哥同一條路,入讀一間星級國際學校。

Kay日前喺社交網Post囡囡着住紅色校服嘅相,並寫上:「Who says I have to smile for my year book photo?」以為只係形容囡囡個厭世樣,誰不知睇番個校章,原來張靖已入讀一所星級國際幼稚園。講得係星級,呢間幼稚園學費唔平,大約一年85,000元港幣,2019年該學推出幼稚園債券計劃,購買50萬債券,即可保證優先獲得K1面試機會,成功入讀更可確保由幼稚園直升小學及中學,因為夠晒一條龍,所以深受家長歡迎,而張頴康同麥雅緻囡囡小豆、羅敏莊同陳國邦囡囡陳禛都係張靖校友呢!