朴韓屏被爆做老闆　Eugene帶囡囡去咖啡店撐場

韓國36歲女星朴韓屏於2017年11月與金融才俊劉仁碩結婚，翌年4月誕下兒子，不過劉仁碩於2019年與Big Bang前成員勝利等人捲入與夜店「Burning Sun」有關的醜聞，朴韓屏亦因此暫停演藝活動，現正與家人在濟州島生活，而今日就有消息指朴韓屏正在濟州島經營咖啡店。

元祖女團S.E.S出身的女星Eugene最近拍畢話題韓劇《Penthouse 2》後，與老公奇太映帶兩個囡囡到濟州島度假，而她今日就於社交網介紹朴韓屏開的咖啡店：「當時你說要開Cafe時給我看的破舊房子，竟然在1年後變得這麼帥氣！雖然還是試業期間，但已經變成打卡熱點，忙個不停的朴社長大人~祝賀你新店開張，好想再來。」她又大讚咖啡店的飲品和麵包十分美味，而相中見朴韓屏穿着花花圍裙，似乎正在炮製飲品，而店內以木製裝修為主，擺放了不少植物，充滿大自然氣息。

對於朴韓屏被指在濟州島經營咖啡店，所屬事務所就向韓媒表示：「她的確是在濟州島開了咖啡店，但詳細資料因為涉及她的私生活，所以很難透露。」而事務所指她暫時沒有接拍新作的計劃。