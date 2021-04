《慾罷不能》Francesca Farago與女友Demi Sims分手

憑求愛真人騷《慾罷不能》(Too Hot to Handle)彈起的27歲加拿大女模Francesca Farago,與真人騷《The Only Way Is Essex》22歲英國女星Demi Sims分手,結束4個月戀情!

Francesca於社交網站上載一幅玫瑰圖片,撰文宣布分手消息:「我真係唔想今日講呢件事,但我已經喺社交網站被批鬥,咁不如硬食,都冇其他辦法。Demi同我已經唔係一齊。我哋今朝決定分手。冇衰嘢發生過。我哋一直忠於對方,仲係愛住對方。有時候人係夾唔到,咁樣係OK。我哋好趕咁去同居,當時冇諗到性格同生活模式會唔會配合到。我但願可以有幾日時間自己咁面對呢個情緒,但我哋決定同大家分享成段戀情,所以我依家寫呢段嘢。」

Francesca與Demi都不再追隨對方的社交網站,Demi更已經封鎖Francesca。Francesca解釋:「我都想同佢繼續做朋友,但佢認為見到我喺社交網站會太痛苦,所以佢先封鎖我。正常情侶分手時,咁做都係一種處理情緒嘅手段,只係佢哋喺傷心後做嘅決定唔會被幾千人去鬧。」