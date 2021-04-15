《慾罷不能》Francesca Farago與女友Demi Sims分手

憑求愛真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）彈起的27歲加拿大女模Francesca Farago，與真人騷《The Only Way Is Essex》22歲英國女星Demi Sims分手，結束4個月戀情！

Francesca於社交網站上載一幅玫瑰圖片，撰文宣布分手消息：「我真係唔想今日講呢件事，但我已經喺社交網站被批鬥，咁不如硬食，都冇其他辦法。Demi同我已經唔係一齊。我哋今朝決定分手。冇衰嘢發生過。我哋一直忠於對方，仲係愛住對方。有時候人係夾唔到，咁樣係OK。我哋好趕咁去同居，當時冇諗到性格同生活模式會唔會配合到。我但願可以有幾日時間自己咁面對呢個情緒，但我哋決定同大家分享成段戀情，所以我依家寫呢段嘢。」

Francesca與Demi都不再追隨對方的社交網站，Demi更已經封鎖Francesca。Francesca解釋：「我都想同佢繼續做朋友，但佢認為見到我喺社交網站會太痛苦，所以佢先封鎖我。正常情侶分手時，咁做都係一種處理情緒嘅手段，只係佢哋喺傷心後做嘅決定唔會被幾千人去鬧。」