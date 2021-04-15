認識廿載終合作！哥連卓夫與好友杜茨銀幕談情說愛

憑《皇上冇話兒》（The King's Speech）勇奪奧斯卡金像獎最佳男主角的英國男星哥連卓夫（Colin Firth）向演技挑戰，在新片《在星空盡頭等你》（Supernova）中飾演1名同志Sam，與男星史丹利杜茨（Stanley Tucci）飾演的年輕痴呆症病人Tusker相戀。

據史丹利表示原來2人是好朋友，他說：「我愛佢。我哋識咗20年。佢係一個冇得彈嘅好人同好朋友。佢亦係好父親，而佢亦係史上其中一個最好嘅演員。我哋拍攝時一起好開心。我哋一齊嘅時候唔悶噃，完全唔合邏輯因為我哋唔係啲好有趣嘅人。」而史丹利自爆原本2人在片中個角色是掉轉，他飾演Sam而哥連就飾演Tusker。他說：「導演哈利麥昆（Harry Macqueen）最初搵我演Sam，之後我繼續睇劇本時就發覺有啲問題，諗緊個角色應唔應該同哥連掉轉？之後有日哥連過嚟同我提議：『我哋應該掉轉個角色。』而我就講：『係呀，我都係咁諗。』所以我哋就去同哈利提出。搞到佢好麻煩。」而哈利就表示自己好幸運，初時選角時都好想搵好朋友以及有共同經歷的人去演。他說：「當史丹利提議哥連時，佢同我講哥連係佢最好朋友。呢個簡直係贏晒。因為你唔可能可以買到佢哋之間嘅化學作用。佢哋之間彼此有好多信任。」

為了演活片中的音樂家，哥連苦練鋼琴。唔講唔知，原來他本身識彈鋼琴和結他。片中的彈鋼琴鏡頭全部由他負責。