靈敢侶情：你有你說 我有我做

現今社會，網民說話已經到達不負責任的地步，在社交網開幾個假戶口，便躲在鍵盤後與人展開罵戰，甚至大肆誹謗和誣衊他人、煽動其他網民進行所謂的「洗版」行動，非要置別人於死地不心息。然後，還以為別人不會知道、不會查得出他是誰。

不過佛系一點去想，舌戰這回事自古至今都有，被說三道四的豈止現代人？然後我就好奇，現代社會有法律制裁誹謗，那古代呢？

竟然，真的給我找到一個在中世紀用來懲罰舌根的刑具：Scold's Bridle。

Scold解作罵，有貶低女性嘮嘮叨叨之意；Bridle即是馬轡，就是用來控制馬匹或耕田的牛、繫在牠們頭上的咬繩。顧名思義，Scold's Bridle就是用來懲罰胡亂說話的女性的刑具，最早的使用紀錄在15世紀，一名婦人因被控誹謗，因而被判套上此刑具遊街示眾。

Scold's Bridle的設計非常殘酷，誹謗者會被鐵套罩着臉，舌頭被鐵壓着使其不能說話，另有一個設計是鐵外有刺，動一動舌頭便會被刺穿。

這個刑具，很有以牙還牙之意：你用毒舌誹謗我，我用刑具羞辱你、令你痛。但做人是否真的要這樣，你傷害，我反擊，沒完沒了？幸好，這個刑具在16世紀已漸漸不再盛行，而時至今天，人類亦有EQ（情商）這個指數，雖然，躲在鍵盤後說三道四的人仍在，但至少，我們學懂了如何自處。

信佛的朋友告訴我，地獄的第一層是「拔舌地獄」，用來懲罰生前多嘴、口出狂言的人，我個人覺得很殘忍，心想即使你說我幾多句都好，我依然不會希望你的舌頭在生前死後受罪。可能就是因為這樣，要說的人仍然會說，被說的人仍然存在。

但是，這已經不叫沒完沒了，只是各不相干，你有你說，我有我做，只要世上還有信任自己的人，便已經幸福快樂。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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