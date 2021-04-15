高性能5系攻港　M戰力飆升

自2017年BMW 5系進入全新G30世代，並加入M550iA xDrive高性能級戰線，唯只有左軚版。不過隨着去年G30世代的5系小改款推出，M550iA xDrive終於有右軚版，並在最近挾着530hp戰力首度攻港。

全新M550iA xDrive屬追加了M戰力的高性能5系，雖然地位僅次M5，但戰力一點也不可小歔。搭載由BMW M Performace部門開發、注入了新渦輪增壓技術和新燃油噴注科技的4.4L V8 M TwinPower Turbo 引擎，530hp強勁馬力能瞬間爆發，750Nm峰值扭力可於低至1,800rpm低轉時全數釋放，並一直維持至4,600rpm。搭配8前速Steptronic Sport波箱，完成0-100km/h加速僅需3.8秒。車載的xDrive智能四驅，配合M Sport電子差速器、主動式M跑車懸掛、M Sport制動系統，高速過彎循迹性高，穩紮馬步成就極致操控。

以M字掛帥的M550iA xDrive，當然不少M專屬內外裝備，像M空氣動力學套件、20吋M輕合金輪圈、M多功能皮革軚環附轉檔撥片及M安全帶等，均屬標準配備。配合碳纖內飾，進一步突出好動個性。其他隨車科技配置包括對應iDrive 7操作系統的12.3吋數碼化錶及12.3吋中央觸控屏幕、進階泊車輔助系統(Parking Assistant Plus) 連360度環視鏡頭及泊車感應、LED主動式轉向頭燈連遠光燈輔助、車道偏離、變換車道及追撞警示、Comfort Access免匙系統、足控感應電尾門、手機無線充電、4區恒溫冷氣等。