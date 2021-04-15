【營事檔案】西班牙薯仔蛋餅　香口好營

有時候吃膩了中餐，都會想搞搞新意思，但在家中煮西餐不外乎都是煮意粉或者是煎牛排。下次在家自煮，不如試試這個簡單、快捷又香口的西班牙薯仔蛋餅吧！

葉綠素 抵禦紫外光傷害

這道薯仔蛋餅共用了4款蔬菜，包括2款燈籠椒、洋葱和薯仔。這幾種蔬菜都含有不同的營養價值，其中青椒就有最高含量的維他命C，抗氧化之餘又有益。青椒除了含有維他命C外，還含有葉綠素，能幫助排毒及抵禦紫外光的傷害。紅色的燈籠椒則含有豐富的椒紅素、β胡蘿蔔素、番茄紅素及鉀質；能抗氧化、抗癌及提高身體的免疫力。薯仔熱量低而且營養豐富，其中含有豐富的澱粉質、鉀、維他命B6及維他命C。

蒜素 具抗氧化營養素

洋葱和蒜都常見於不同菜式，是很好配搭的食材，在蛋餅內加這2種食材可以增加口感之餘，也增加了其營養價值。洋葱除了有纖維之外，還有豐富的鉀質有助降血壓。除此之外，蒜和洋葱都有的蒜素，亦是抗氧化營養素，有助防止脂肪積聚在血管壁，減低血管阻塞及硬化的風險。

蛋餅中最重要的材料當然是雞蛋，蛋白脂肪量極低，蛋白質豐富。另外， 蛋黃含奧米加3脂肪酸、鐵質及多種維他命，所以加入雞蛋能令這個菜式營養更均衡。

這個周末大家都不妨在家中試試煮這個香口又營養豐富的西班牙薯仔蛋餅吧！

【西班牙薯仔蛋餅】

材料：

薯仔 1個

雞蛋 2隻

洋葱 半個

青椒 半個

紅椒 半個

蒜頭 2粒

調味料：

鹽 半湯匙

黑胡椒 半茶匙

做法：

1.把薯仔去皮切片，青椒、紅椒、洋葱和蒜頭切粒，打發雞蛋。

2.煲滾水，放入薯仔煮約15分鐘後備用。

3.放入青椒、紅椒、洋葱和蒜頭炒至軟身後備用。

4.把所有材料和調味料放到雞蛋中拌勻。

5.加1茶匙油，放入蛋漿煮約5分鐘。

6.當表面凝固時，可以用碟把蛋餅反轉，再煎5分鐘便完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。