認同婚姻要演技！林峯靠食口水尾冧掂張馨月阿媽

藝人林峯同張馨月有份參加嘅大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第5季尋日終於播出第1集！張馨月一開始直言好多人都質疑佢哋呢段婚姻，所以希望透露節目畀大家知佢哋嘅愛情係咩一回事！

幾對夫妻出發到成都前先嚟個考驗，要決定「你覺得婚姻裏面需要演技嗎」，兩人都覺得為咗對方開心係要，張馨月表示：「多多少少還是需要一點演技！」林峯非常同意！到達目的地後，每對夫妻都各自對另一半「喊話」，林峯就承諾今年會飲少啲酒，場面搞笑，而張馨月就希望老公身體健康、少受傷，兩人又情不自禁攬攬！

講到第一次愛上對方時，原來係全因張馨月閨蜜！有次張馨月帶咗呢位閨蜜去見林峯，林峯就請佢哋食飯，點知呢位閨蜜其實係佢超級粉絲，林峯就覺得張馨月帶姊妹追星「很仗義」，又大方承認係自己展開追求！被問到同明星拍拖係咪大壓力，張馨月坦言：「覺得不切實際，包括我父母開始都是不同意。」咁究竟係點氹掂「未來外父母」？原來有次林峯買早餐去探張馨月兩母女，但當日張媽媽胃有啲唔舒服，食咗幾啖就冇食，點知林峯竟然唔嫌棄食埋張媽媽食過嘅嘢，令張媽媽覺得佢好誠實，張馨月話：「然後還餵我媽飯，把我媽的心一下給融到了，給她的感覺真的像兒子一樣！」而身旁嘅林峯雖然一言不發，但係一面冧爆！