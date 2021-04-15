李佳芯任人魚肉被摸胸　麥美恩期待同鄧萃雯合作

無綫逾20藝人李佳芯（Ali）、蕭正楠、方力申、馮盈盈、麥美恩、敖嘉年、蔣家旻等在將軍澳電視城出席《myTV SUPER 5周年•myTV Gold快樂 Triple Up》記招。席間宣布推出多個不同劇集及節目，包括原創劇《智能愛人》和《欺詐劇團》、五周年特備節目《SUPER FIVE》、蕭正楠主持的節目《Testing Menu》及方力申主持的鬼古節目《鬼上你架車》等。

Ali與麥美恩演出的新劇《智能愛人》將下周在myTV Gold推出，她們受訪時直言沒有預計劇集那麼快出街，相當期待。Ali笑言沒有想到扮演機械要打到飛起，宣傳片中她被麥美恩摸胸，Ali笑說：「戲中好似任人魚肉咁，因為我係機械人，所以畀人摸、掂都唔可以有個人情感，好似你嚟啦，從來未試過咁自信，今次角色可以滿足到男士對機械人嘅遐想。」

麥美恩講到受無綫力捧做一線花旦，稍後將拍攝新一輯《巾幗梟雄》，她說：「會拍嘅，但劇集仲籌備緊，同鄧萃雯、黎耀祥合作自己都好期待。做主持得到肯定，亦希望演員可以提升自己嘅形象，希望兩方面發展。」