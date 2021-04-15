本日日本：京都傳統工藝品　迪士尼角色驚喜現身

京都的傳統手工藝技術已有 1,000 多年歷史，期間一直致力將傳統與創新融合，帶給大家不一樣的作品。迪士尼便聯同京都多位傳統工藝設計師，於4月27日至5月10日期間在京都傳統產業展覽館舉行「迪士尼/京都傳統工藝系列」展覽，展出 14 家傳統工藝品牌精心打造、融入了迪士尼經典角色元素的不同手工藝品，包括有京團扇、西陣織、和傘等等，當中最矚目是一件京友禪振袖，製作的「おか善」已有200多年歷史，將迪士尼著名動畫《幻想曲》（Fantasia）的名場面，透過傳統印染技術京友禪細緻地重現於振袖上，其星空圖案美得令人讚嘆。此外更有日本最古老和傘店「辻倉」炮製的米奇和傘，用上紅黑兩色，有傳統味道之餘亦令米奇圖案變得更時尚。還有小熊維尼及跳跳虎清水燒杯子、公主系列香薰等。若果未能親身去現場，活動期間也可到「47 CLUB」官網（網址：www.47club.jp）購買這些產品，將迪士尼人物帶回家。

「迪士尼/京都傳統工藝系列」展覽

日期：4月27日至5月10日

地點：京都傳統產業展覽館（京都伝統產業ミュージアム）MOCAD Gallery

地址：京都市左京區岡崎成勝寺町9番地の 1（京都市勸業館Miyako Messe地下1層）

開放時間：9:00am~5:00pm