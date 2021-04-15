限量聯名眼鏡　歌德風格賀廿周年

今年為慶祝創立20周年大喜日子，溥儀眼鏡早就預備好一系列超人氣的聯名企劃，為本地眼鏡迷不停送上驚喜。繼首個聯名系列由韓國代表GENTLE MONSTER打頭陣登場過後，今回就輪到以製作手工銀器及皮革配飾起家的CHROME HEARTS接棒，與溥儀眼鏡攜手打造出20周年聯名企劃第2回。

1988年成立的CHROME HEARTS早年以標誌性的歌德風格手工銀器備受時尚界愛戴，童軍花（Fleur de lis）及十字架等都是品牌經常使用的簽名式設計，其後更將其奢華創意延伸至眼鏡設計，推出飾有925純銀細節的鏡架款式，2002年溥儀眼鏡就成為CHROME HEARTS眼鏡領域在全球的緊密合作夥伴。是次CHROME HEARTS為慶祝溥儀眼鏡20周年，特別打造出一款專屬紀念眼鏡款WOLFY-A（47）。其小巧鮮明的橢圓形鏡框設計，靈感源自溥儀眼鏡的圓形古董眼鏡標誌，而其鏡框形式及尺寸均為亞洲人面形而設，於鏡臂及鉸鏈位置飾有CHROME HEARTS標誌性的十字架及歌德風格圖案，分別有黑 x 金、黑 x 銀、啞黑 x 古典銀、玳瑁色 x 金及啞光透明 x 金共5款配色組合。與此同時，此聯名鏡款更會附上採用純白色皮革製成的專屬眼鏡袋，袋角及拉鏈位置加入金色十字架及匕首吊飾點綴，而眼鏡布則分別有白色配金色聯名標誌及黑色配白色十字架Monogram兩款，同樣搶眼奪目。