苦練倒後行　C AllStar玩時空穿梭似足《天能》

組合C AllStar合體後出新歌《留下來的人》，早前拍MV就只有成員梁釗峰（釗峰）和陳健安（On仔）演出，釗峰更要入災場拯救，途中遇上不少驚險鏡頭，他說：「今次真係請到一班電影特效道具團隊參與拍攝，令到好多畫面上危險嘅場面可以好安全地順利完成，例如我差啲畀瓦爍活埋，啲沙石有啲入咗耳仔塞住咗，但我又唔可以郁，嗰一刻好難捱。」

On仔笑言這些場面不會讓他拍：「因為我係『大耳窿』，哈哈！」釗峰說：「最辛苦係戴上防毒面具，因為係非常焗呼吸困難，但戴咗都仍然係乜都睇唔到，煙霧彌漫，所以好有挑戰性。」透露是次「地球保衛隊」為信念再集合，在MV中會見到他們出動去拯救遇上災難的市民，帶出大家正面對離開和留下的抉擇。

新歌是4人合唱，但MV只出現On仔和釗鋒，埋下伏線。導演因睇完電影《天能》後得到靈感，將某些概念應用在MV上，例如一連串倒後行的特技效果，原來是他們苦練出來。釗峰解釋，他倆本來是一起去拯救人類，可惜最後他決定犧牲自己：「故事有啲時空交錯，我同On仔雖然係同一隊，但我會時空逆轉咁返去幫佢，然後我賠上性命，令到On仔成為『留下來的人』。」