Line Friends結「萌」　搞鬼泡泡機殼

Line Friends人見人愛、車見車載，除咗公仔，耐唔耐都同唔同單位聯乘製作新品。最近熊大、兔兔等又有新搞作，就係跟CASETIFY合作推出一系列周邊配件，包括iPhone 12手機殼、AirPods殼、Macbook殼、iPad殼、無線充電器、Apple Watch錶帶、手機支架、皮革卡套、單肩包和紫外線手機消毒器等，實行大推頭「打劫」粉絲荷包！

是次手機殼以日常清潔用品為靈感，Brown、Cony、Sally、Choco全部化作清潔噴劑、洗衣液、肥皂泡等包裝上的角色，用色繽紛搶眼，並且全經過DEFENSiFY抗菌塗層處理，有效防止99%細菌在手機殼上孳生。另一款液體泡泡手機殼則模仿洗衣機設計，一班Line Friends公仔膠片在夾層內飄浮，搖一搖即郁一郁，夠晒搞鬼！以上產品即日起於官網 www.casetify.com/linefriends接受預購登記，並於4月26日正式發售。

同場加映︰

唐老鴨今年87歲，為祝賀此卡通人物大壽，時代廣場即日至5月5日設立「唐老鴨期間限定店」，除設有多個打卡位，仲發售逾600款精品，當中包括一共12款的唐老鴨主題手機殼，全部走復古路線，並印有不同迪士尼角色，入場小心銀包出血！