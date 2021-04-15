阮兆祥講冷笑話冧女前輩　黎耀祥為角色做盡功課

藝人阮兆祥和黎耀祥在新一集節目《雙祥見》中，為總監梅小惠精心炮製士多啤梨生日蛋糕，他們坦言為對方首次親手造蛋糕。期間阮兆祥分享「為何愛說冷笑話」，原來源自EYT時期，盧大偉經常找他分享自己創作的冷笑話，令他發現原來短短幾句的冷笑話，便可營造氣氛及效果。他又記得當年拍劇集《溏心風暴》期間不時會跟李司棋、關菊英和米雪等前輩聊天：「氹佢哋開心，尤其拍通宵戲時，冷笑言可以喺捱更抵夜嘅情況下令大家精神為之一振，過得易啲。」

之後他們玩有關讀心能力的心理測驗，阮兆祥認為所謂的讀心能力來自於觀察和溝通，他把自己擅長觀察的技巧歸功於當年電台主持訓練班的恩師倪秉郎和鄧藹霖：「佢哋教喺訪問時有兩個步驟係必要，包括充分給予信心對方，尊重同了解受訪者，同埋仔細望對方視線，令佢集中聆聽你嘅說話，而且可以由受訪者嘅眼神洞悉他們係想逃避問題，定係是誠懇回答，呢啲技巧都可以令對方放心同你交流，有可能同你分享心底話。」

黎耀祥亦認同讀心能力對演員甚為重要，在生活上多觀察環境和人更能幫助演戲：「早年為咗喺電影《低一點的天空》中飾演痙攣人士，特地去痙攣中心庇護工場蒐集資料，同佢哋聊天同相處過程中，真係獲益良多，包括佢哋嘅心態、肢體動作、說話力度、了解佢哋嘅困難等，除咗可以幫助演出，亦令自己更能理解人哋，對演員嚟講係非常好嘅訓練。」