陳健安斷食排毒　14日輕咗15磅！

組合C AllStar成員陳健安（On仔）、林奕匡及Serrini為ViuTV音樂頒獎禮綵排，On仔笑言他們像三角關係，又會與Serrini襯衫：「我個造型有啲似唐憎，又有啲似日本武士。」又叫Serrini扮妖女：「如果我扮唐憎，佢係咪要扮妖女？」他又透露自己近期斷食了14日，已瘦了15磅，由150磅減到135磅：「呢排食嘅嘢仲齋過齋，真係好唐憎，但今日都好好，可以食飯同魚仔，好耐冇食，一食番感覺好正。（做咩斷食？）唔係為減肥，今次已係第4次斷食，因為想清空個人排毒。（斷食到幾時？）過咗頒獎禮後就可以正常番。」

Serrini表示會唱《網絡安全隱患》，又謂鄧建明（Joey Tang）聽完之後覺得似《相逢何必曾相識》：「我一直都覺得似，但冇契機唱出嚟，今次就可以同林奕匡一齊激情唱《相》。」問到今次有林奕匡及On仔伴住唱歌可會特別開心？她笑言：「有啲男聲係好啲，雖然我把聲夠陽剛，新嘅合作可以識多啲朋友。（你會唔會跳埋？）我希望佢哋兩個會幫我伴舞。」問到可有信心攞獎？她坦言：「冇乜信心，因為所有人都好好，我比較enojoy喺啲衫度，獎對音樂創作者係好好嘅鼓勵，今年好多人提名，希望見到大家攞獎，如果我嘅監製兼石山街成員楊彤攞獎我會喊。」