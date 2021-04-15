夢乃愛華　凸顯H奶誘惑

身材嬌滴滴嘅愛華，賣相可愛，仲畀到人一種我見猶憐嘅感覺。（互聯網）

早排，日本AV界傳奇女優安齋拉拉再度現身，令唔少「胸奴」非常雀躍，畢竟佢有對震撼眼球嘅「神之乳」，但其實喺同一間AV廠效力嘅爆乳女優又點止一位呢！今期「世界Cup」嘅主角，無論身材抑或演出都同拉拉有得揮，佢就係夢乃愛華！

顏值分析

今年26歲嘅愛華，係典型童顏女優，初入行嗰陣，個樣生得好可愛，有啲Baby Fat，眼神又夠晒精靈；經過幾年嘅AV生涯，佢嘅顏值一啲都冇跌Watt，仲多咗幾分女人味添！

靠童顏爆乳入行

愛華喺2013年投身AV界，以S1專屬女優身份登場。眾所周知，呢間AV廠一向以女優陣容鼎盛見稱，阿妹能夠得到賞識，全因身上有齊童顏、爆乳兩大賣點，尤其係一對H奶勁有睇頭，同高度僅得4呎10吋嘅嬌小嘅身形拍埋一齊，大得有點不合比例，所以有「不平衡美少女」嘅稱號，更被片廠塑造為「性愛機器完全體」。

人氣不跌有原因

自從加入AV界，愛華嘅人氣一直高企，家陣都保持住專屬地位，風頭冇畀後輩蓋過！事實上，阿妹嘅演出愈嚟愈成熟，起初憑小惡魔系風格上位，而隨年紀增長，開始由狂野變得溫柔，激戰時會用盡熟練技巧去令男人舒服同開心。近期扮演人妻角色更加係入木三分，特別化身偷食人妻時，又姣又騷，難怪咁得AV迷歡心。

最新動向

上年舉行嘅FLASH 2020年現役最強性感女優BEST 100排名入面，夢乃愛華獲讀者投票支持，穩佔第31位，足證佢嘅實力同人氣有幾堅。想知道阿妹幾時會推出新作，內容又係講啲乜，就要多啲留意佢嘅社交網，而且你仲會發現好多性感相呢！