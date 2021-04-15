軒仔入行廿周年恨開騷　疫情記者會聽到自己名最心噏

「皇上」張敬軒駕到繽FUN Live，網友一見到他即抵死留言「軟仔」、「乾仔」，他笑言：「好慘，全部都係男人大忌，我終於可以見番同齡人，依家冇人叫我軒仔，剩係叫我軒公，就嚟可以起軒公廟！」講到直播前播出他出道以來的片段，他笑言：「冇諗過咁早可以睇生平，第1條片似嚴重飢餓嘅人，髮型好攞膽。」他又笑言可以生得曾合作的林愷鈴。

講到他撞樣林家謙，他笑言2人可成立組合「TERROR」：「我開頭都唔覺似，第1個話似嘅人係林一峰喺電台同我講，我覺得眼同感覺似，後來同家謙熟咗，原來我哋都有大板牙，笑容好似。」講到之前與馮允謙及家謙做live，他大讚馮允謙唱R&B好正宗，而家謙唱demo時已好好聽，唱法好難模仿。提到在其大宅做Live，他說很喜歡這個地方：「好神奇，聚集好多文人雅士，有神秘嘅吸引力，好安穩嘅感覺。（會一直住喺度？）睇吓港大會唔會加租。（想買？）買唔到，幾百億先得，依家有坐享其成嘅感覺，其實一年交嘅租都唔夠髹牆，幸運可以住呢啲歷史文物。」

講到家中「遮遮」，他指遮遮經常一個人留在家中，戥她納悶，又為她的早餐平反，他說：「佢其實有努力試煮其他嘢畀我，不過食完之後，都係食番白粥算，為安全着想。好似佢煮粟米，我驚食完之後見記者一笑成口粟米粒點算？」

軒仔經常扮嘢，他解釋因為是獨生子關係，自細居住在公務員宿舍，沒有小朋友陪他玩，他說：「我拍片想令大家開心，好似我啲朋友嚟我屋企，佢哋玩得開心我就開心。（扮嘢有冇底線？）心地唔好就唔扮，幽默要有層次！」他說前幾年做舞台劇，學識觀察別人，現在他扮嘢的靈感都來自身邊人。

今年是軒仔入行廿周年紀念，他坦言好想開演唱會：「但要睇疫情，好似之前演唱會，我都刪咗4成製作，因票房cover唔到成本。近年來有啲年輕人走咗，所以我每次都當最後一次做，無論條件或者體力方面，都想做到最好。」他又有感而發說：「上年每次睇4點疫情記者會，我最辛苦係冇諗過記者會聽到我個名，覺得要堅守社會責任，經歷好大考驗，無論源頭係咪呢個騷，我都唔安樂。」