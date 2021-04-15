激到滴晒汗　愈濕愈興奮

雖然未正式踏入夏天，但好多時已熱到成身汗，而講到汗水，不禁有個疑問，究竟汗味會令人生厭，抑或能激發起慾念？以下3套四仔作品嘅主角，無不玩到成身濕透，嗰份激情真係隔住個芒都感受得到！

玩到濕晒

玩乜會玩到成身濕晒？想知答案就要睇吓由Evil Angel製作嘅《Anal Rebels》。由四仔導演Francesca Le同Mark Wood聯合執導，搵嚟Leah Winters、Rebel Rhyder、Alice Pink等脫星演出，據片廠話，影片係以玩到成身汗水嘅激情演出為賣點，為此每位脫星都施展出渾身解數，從前奏開始已表現得非常進取，喺肉體交鋒時，更加達到忘我境界，筆者特別欣賞Leah Winters嘅放蕩演出，絕對值得一睇再睇。

激情四射

有乜嘢可以名正言順玩濕身？梗係水中作樂啦！由My Sexy Kittens炮製嘅《Water Makes Me So Wet》，以「玩水」為主題，但就同泳池、浴缸、浴室等地方無關，而係講緊一班體質敏感嘅脫星，喺對手嘅激情攻勢下，高潮到噴水咁解！話時話，影片嘅演出陣容幾有睇頭，包括Rebecca Volpetti、Alessandra Amore、Nick Ross等，全部都係年輕有活力兼身材Big爆嘅靚女，其中Rebecca Volpetti更加係潛力十足嘅新人呢！

濕滑美股

又濕又滑又圓嘅美股，係咪諗到都已經相當興奮呢？咁就咪錯過呢套由Elegant Angel製作嘅《Big Wet Asses #29》！影片搵嚟Valentina Jewels、Carmen Caliente、Daisy Stone同Kay Carter孭飛，佢哋都係人氣脫星，最叻出股惑，加上有專拍美股作品嘅四仔名導Pat Myne主理，演出質素保證，而且激戰場面用上大量主觀角度鏡頭，絕對係挑戰四仔迷嘅心跳極限。