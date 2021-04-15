蔣怡出食譜閨蜜齊撐場　蝦頭帶「仔仔」贈興

唔做節目唔知人緣好，早前蔣怡（Coco）邀請三位閨蜜李蕙敏（Amanda）、蝦頭（楊詩敏）和貝安琪一起拍攝網上節目，Coco笑稱身邊好友都是媽媽輩，因小孩年紀相若經常聚會，而蝦頭則是唯一沒生小孩的閨蜜，不甘被排擠的蝦頭，笑言下次會帶自己的「仔仔」跟姊妹們一同開心吓。

Coco畢業於倫敦藍帶廚藝學院，現正在中華廚藝學院進修，精通中西廚藝，籌備多時的個人首本食譜《蔣怡Chef Coco想煮就煮》終於面世，早前她拍攝新書宣傳片，3位好姊妹義不容辭幫手，令她十分感動，期間Coco提到與Amanda初相識時，完全不知道她是歌手，她說：「你有幾紅，其實我真係唔知，因為我初初識你時，唔知你係邊個，到依家都唔熟悉你嘅過去，我唔係你嗰age......係嗰個空間，因為你非常紅嘅時候，我不在呢個空間。」

Amanda就笑指「真係嬲」Coco，因為覺得她人又靚廚藝又精湛。Coco、Amanda和貝安琪都育有兒子，她們的兒子之間亦成為好友，名副其實2代好友關係，令現場唯一未結婚的蝦頭似被排擠。近日蝦頭在無綫劇《愛美麗狂想曲》的角色「Kiki姐」十分搞笑，身邊男伴圍着她團團轉，蝦頭立即「Kiki姐」上身，笑說：「唔緊要，我帶啲仔仔嚟同大家開心吓！」Coco也表示好鍾意蝦頭的「仔仔」，蝦頭說：「你帶你啲仔仔，我帶我啲『仔仔』，開派對先開心。」場面搞笑。另外，Coco亦宣布推出個人系列的刀具，並給各人送上刻有她們英文名的廚刀，寓意個個入得廚房出得廳堂。